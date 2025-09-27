Xót xa người phụ nữ mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê

(VTC News) -

UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một phụ nữ bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hoá) cùng chồng là anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, chị H. trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi.

Công an TP Huế cử lực lượng thợ lặn tìm kiếm chị Dương Thị H.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an phường An Cựu đang triển khai tìm kiếm chị H. Riêng người chồng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, TP Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 19h ngày 26/9 đến 15h ngày 27/9 phổ biến từ 100-250mm.

Tại phường An Cựu (TP Huế), mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến đường thấp trũng ngập nặng, có khu vực ngập lụt hơn 0,5m.

Tại Thanh Hóa, hàng trăm người cũng đang được huy động để tìm kiếm nam sinh mất tích ở vùng biển Tiên Trang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 27/9, bốn học sinh trường THCS Tiên Trang đi theo người dân xem kéo lưới thì không may trượt chân, bị sóng cuốn ra khơi. Người dân kịp cứu ba em, còn một nam sinh bị sóng cuốn mất tích.

Hơn trăm người đang kéo lưới tìm kiếm nam sinh mất tích ở vùng biển Tiên Trang (Thanh Hoá).

"Trong số 3 em được cứu kịp thời có 1 em bị nặng nên đã được đưa đến cơ sở y tế điều trị, hiện nay sức khỏe tốt hơn. Hơn trăm người dân cùng lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm học sinh mất tích nhưng do mưa to, sóng lớn, đến 20h30 vẫn chưa có kết quả", bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang cho biết.