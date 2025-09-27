Bão Bualoi giật cấp 15 tối mai vào Nghệ An-Quảng Trị, miền Trung mưa trắng trời

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.
Dự báo sáng 28/9, bão số 10 Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị.
Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Huế.
"Hoàn lưu rìa xa phía Tây của bão số 10 đang gây mưa to cho khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi", cơ quan khí tượng thông tin.
Cũng theo cơ quan khí tượng, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.
Trên đất liền nước ta, tác động của bão số 10 Bualoi nên từ chiều tối 27/9 đến ngày 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm; Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi dao động 100-300mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong vòng 1 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.
Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và nam Phú Thọ mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ.
Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Nghệ An, phía nam Quảng Trị, TP Huế và TP Đà nẵng từ 40-80mm, có nơi trên 160mm, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các địa phương trên.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Thanh Hoá
|Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Sơn Điện, Tam Thanh, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh; Hiền Kiệt, Hợp Tiến, Luận Thành, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Chung, Tam Lư, Thanh Kỳ, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Thọ, Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Công Chính, Đồng Lương, Giao An, Kiên Thọ, Linh Sơn, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Văn Nho, Văn Phú, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng
|Nghệ An
|Châu Bình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Tiến, Đông Hiếu, Hùng Chân, Minh Hợp, Mường Ham, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong, Anh Sơn, Chiêu Lưu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Mậu Thạch, Mường Chọng, Na Ngoi, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tam Quang, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vạn An, Xuân Lâm, Yên Xuân, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Con Cuông, Đại Đồng, Hoa Quân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Lượng Minh, Môn Sơn, Mường Lống, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đồng, Nhôn Mai, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Thái, Thuần Trung, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na
|Hà Tĩnh
|Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cổ Đạm, Đức Quang, Hà Linh, Hương Bình, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hải Ninh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Vũ Quang
|Quảng Trị
|Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Hải Lăng, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, phường Quảng Trị, Triệu Phong, A Dơi, Bắc Trạch, Bố Trạch, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Lập, Kim Ngân, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Hải Lăng, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, Phong Nha, Quảng Ninh, Tà Rụt, Tân Lập, Trường Phú; Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, La Lay, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phú Trạch, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm
|TP Huế
|A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Kim Long, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Kim Trà
|TP Đà Nẵng
|Bà Nà, Đại Lộc, Hà Nha, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Sơn Trà, Phú Thuận, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thượng Đức, Tiên Phước, A Vương, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đồng Dương, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, phường Hòa Khánh, phườngLiên Chiểu, Phú Ninh, Phước Năng, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Trà Leng, Việt An, Đức Phú, Khâm Đức, Núi Thành, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Tam Mỹ, Trà Đốc, Trà Liên, Trà My, Trà Tân