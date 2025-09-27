Bão Bualoi giật cấp 15 tối mai vào Nghệ An-Quảng Trị, miền Trung mưa trắng trời

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão số 10 Bualoi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.

Dự báo sáng 28/9, bão số 10 Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm 28/9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An-Bắc Quảng Trị.

Dự báo tối đến đêm mai 28/9, bão số 10 Bualoi đổ bộ đất liền miền Trung. (Nguồn: NCHMF)

Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa-TP Huế.

"Hoàn lưu rìa xa phía Tây của bão số 10 đang gây mưa to cho khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi", cơ quan khí tượng thông tin.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.

Trên đất liền nước ta, tác động của bão số 10 Bualoi nên từ chiều tối 27/9 đến ngày 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm; Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi dao động 100-300mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt mức 100mm chỉ trong vòng 1 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và nam Phú Thọ mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo mưa lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đặc biệt, trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Nghệ An, phía nam Quảng Trị, TP Huế và TP Đà nẵng từ 40-80mm, có nơi trên 160mm, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh và phía bắc Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các địa phương trên.