Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút

Ngày 28/8, Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo, xác minh sự việc một người đàn ông đến cửa hàng xe máy rồi lái thử, sau đó phóng xe đi mất.

Theo đơn của anh Phạm Bá Quang (SN 1995, chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc), khoảng 9h ngày 27/8, một đôi nam nữ đến xem xe. Trước đó một ngày, cặp đôi cũng ghé cửa hàng và liên lạc qua Zalo với nhân viên. Trong cả hai lần, họ xưng hô vợ chồng, không có biểu hiện bất thường.

Camera của cửa hàng ghi lại hình ảnh người đàn ông lên xe máy phóng đi. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi xem 2 chiếc xe cũ, người đàn ông đề nghị lái thử chiếc Kawasaki Ninja 300. Sau đó, người đàn ông phóng xe đi mất.

Ban đầu, khi được liên hệ, người này trả lời “đang đi thử xe và rất hài lòng”, hẹn chủ cửa hàng chuẩn bị giấy tờ mua bán. Nhưng hơn một giờ sau, khách tắt máy, không liên lạc được. Lúc này, anh Quang mới nghi bị lừa và giữ bạn gái của người đàn ông lại để làm rõ.

Người phụ nữ khai tên T. (SN 1988, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cho biết quen người đàn ông tên Duy (quê Cà Mau, làm việc ở TP.HCM) qua mạng xã hội. Vài ngày trước, Duy ra Nghệ An gặp gia đình chị, có mượn điện thoại của chị T. để “giải quyết công việc”. Ngày 26/8, anh ta rủ chị đến cửa hàng xe máy của anh Quang để mua xe.

Anh Quang cho hay chiếc xe bị chiếm đoạt trị giá khoảng 50 triệu đồng. “Kinh doanh nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp khách bỏ cả người yêu lại để lấy xe”, anh nói.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.