CSGT xử lý loạt xe khách du lịch dừng đỗ tuỳ tiện trên phố cổ Hà Nội

“Hiện nay, việc cấm xe trên 16 chỗ được thực hiện sau công tác điều tra cơ bản và tuyên truyền tới các công ty lữ hành, vận tải, các nhà xe và công ty lữ hành đã thông tin tới lái xe và khách du lịch, hướng dẫn đưa khách ra 6 điểm trung chuyển. Trên các tuyến đường vành đai, xe vẫn lưu hành vào giờ cao điểm nhưng bị cấm dừng đỗ; những lái xe vi phạm đều được lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý theo quy định. Ngoài ra, một số xe từ các tỉnh ngoài vào Hà Nội chưa biết, chúng tôi cũng kiêm quyết xử lý và tuyên truyền", Trung tá Nguyễn Thanh Hải thông tin thêm.