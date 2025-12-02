Bất chấp giờ cấm, xe khách trên 16 chỗ vẫn nườm nượp đi vào phố cổ Hà Nội

Video: Xe khách cỡ lớn vô tư chạy vào phố cổ Hà Nội bất chấp biển cấm
Từ 1/3, Hà Nội thí điểm cấm xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông ở phố cổ, Hồ Gươm trong giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30 và chiều từ 16h30 đến 18h30.
Các tuyến hạn chế xe trên 16 chỗ gồm: trục Đinh Tiên Hoàng (Hàng Dầu - Hàng Đào), Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy; trục Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân), Nguyễn Hữu Huân vào phố cổ; các tuyến Quang Trung (Tràng Thi - Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Điện Tử VTC News, sáng 2/12 trong khung giờ hạn chế xe du lịch trên 16 chỗ (từ 6h30 - 8h30), hàng loạt xe du lịch trên 16 chỗ vẫn ngang nhiên đi vào tuyến đường cấm.
Lúc 7h trên phố Hàng Đậu (hướng Trần Nhật Duật), dàn xe du lịch trên 16 chỗ nối đuôi nhau, gây ùn tắc nghiêm trọng.
Nhiều xe khách cỡ lớn rẽ từ phố Phan Đình Phùng vào Hàng Đậu trong khung giờ cao điểm, bất chấp biển cấm.
Lúc 7h30, xe khách 29 chỗ chạy vào phố Hàng Đào.
Những xe du lịch ngang nhiên dừng đỗ, đón khách tại một khách sạn trên phố Hàng Đào.
Lúc 8h tại phố Nguyễn Hữu Huân (đoạn ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Hàng Thùng), ô tô khách dàn hàng 2, hàng 3 gần như chiếm kín đường đi của các phương tiện khác.
Theo quy định, xe du lịch trên 16 chỗ chạy vào phố cổ trong khung giờ cấm sẽ bị phạt 4 – 6 triệu đồng.
Trước đó, ghi nhận vào khung giờ cao điểm (16h30 - 18h30) trong chiều 1/12, nhiều xe du lịch trên 16 chỗ ngang nhiên hoạt động quanh khu vực Hồ Gươm để đón trả khách.
Chiếc xe du lịch này sau khi đón khách trên phố Đinh Tiên Hoàng tiếp tục đi vào phố Hồ Hoàn Kiếm.
Hình ảnh ghi nhận lúc 18h ngày 1/12 tại phố Hàng Đậu.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh (Đội trưởng Đội CSGT số 1) cho biết, đơn vị vẫn duy trì thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ tại 31 tuyến phố từ tháng 3/2025. Trong thời gian tới, Đội sẽ họp với các cơ quan liên quan để bổ sung tuyến phố cấm và lắp biển báo cụ thể nhằm giúp người dân dễ nhận biết.
Mới đây, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội tiếp tục hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm giờ cao điểm, đồng thời giao ngành giao thông và các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm. Trước đề xuất này, UBND TP đã chấp thuận phương án hạn chế, đồng thời giao ngành giao thông xây dựng phân luồng, bố trí các điểm trung chuyển phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến du lịch.