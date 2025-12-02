Bất chấp giờ cấm, xe khách trên 16 chỗ vẫn nườm nượp đi vào phố cổ Hà Nội

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh (Đội trưởng Đội CSGT số 1) cho biết, đơn vị vẫn duy trì thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ tại 31 tuyến phố từ tháng 3/2025. Trong thời gian tới, Đội sẽ họp với các cơ quan liên quan để bổ sung tuyến phố cấm và lắp biển báo cụ thể nhằm giúp người dân dễ nhận biết.