Công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Thơm nức nhưng toàn phụ gia

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, kết quả giám định sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai cho thấy hàm lượng cafein trong sản phẩm chỉ đạt 0,3%. Trong khi đó, mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%.

"Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai đã mua đậu nành về xay, trộn chất caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không", lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thông tin.

Sản phẩm cà phê giả chuẩn bị đưa ra thị trường của Công ty Nguyên Phát được Công an tỉnh Gia Lai thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, ngày 24/10, Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê gồm: Cơ sở 1 ở số 278 đường Trường S (xã Gào) và cơ sở 2 ở số 96 đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) đều thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.

Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của chủ doanh nghiệp, nhân viên công ty tại 2 cơ sở trên để phục vụ điều tra gồm: Võ Minh Tùng (SN 1978, trú phường Hội Phú) - Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai; Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú phường An Bình) - người giúp sức, đồng phạm của Tùng.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khám xét cơ sở sản xuất, nơi ở của ông Võ Minh Tùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua kiểm tra và khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột giả của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường.

Trong đó có hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K, gần 900kg cà phê nhân, gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói. Cùng với đó còn có hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu. Ngoài ra còn nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ các tang vật liên quan và tiếp tục xác minh, làm rõ, đồng thời tiến hành thu hồi sản phẩm bán ra thị trường trước đó để có căn cứ xử lý vi phạm.