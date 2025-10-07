Công nghệ 7/10: Taylor Swift bị nghi dùng AI trong chiến dịch album mới

(VTC News) -

Taylor Swift bị nghi dùng AI trong chiến dịch quảng bá album mới

Taylor Swift vừa ra mắt album thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl bằng một trò chơi truy tìm manh mối trên Google. Người hâm mộ phải tìm 12 cánh cửa bí ẩn tại các thành phố, quét mã QR để mở khóa các video chứa gợi ý. Tuy nhiên, nhiều fan cho rằng các video này trông như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khiến họ hoài nghi và không hài lòng.

Taylor Swift trong ánh sáng sân khấu rực rỡ, giữa nghi vấn sử dụng AI cho chiến dịch quảng bá album "The Life of a Showgirl". (Nguồn: Getty Images)

Google không xác nhận liệu có sử dụng AI trong chiến dịch này hay không, nhưng việc hợp tác giữa Swift và Google từng diễn ra trước đó. Tranh cãi càng tăng khi Swift từng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch từ AI, đặc biệt sau khi cô bị gán ghép hình ảnh ủng hộ Tổng thống Donald Trump bằng AI vào năm ngoái.

OpenAI bắt tay AMD để tăng cường hạ tầng AI

Ngày 6/10, OpenAI công bố hợp tác chiến lược với hãng sản xuất chip AMD nhằm xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Theo thỏa thuận, AMD sẽ cung cấp dòng chip đồ họa hiệu năng cao Instinct MI450, dự kiến ra mắt vào năm sau, với tổng công suất lên tới 6 gigawatt. Lô chip đầu tiên sẽ được triển khai vào nửa cuối năm 2026.

Đáng chú ý, OpenAI được quyền mua tới 160 triệu cổ phiếu của AMD - tương đương khoảng 10% cổ phần - nếu đạt các mốc triển khai công suất và giá cổ phiếu nhất định. CEO Sam Altman gọi đây là “bước tiến lớn để hiện thực hóa tiềm năng của AI.”

Thỏa thuận này không chỉ giúp AMD cạnh tranh với Nvidia mà còn cho thấy nhu cầu khổng lồ về năng lực tính toán trong kỷ nguyên AI.

Tencent vượt mặt Google với mô hình AI tạo ảnh Hunyuan Image 3.0

Tencent vừa ra mắt Hunyuan Image 3.0 - mô hình AI tạo ảnh lớn nhất thế giới với 80 tỷ tham số - và nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng LMArena, vượt qua đối thủ Nano Banana của Google DeepMind.

Hình ảnh tàu vũ trụ lấy cảm hứng từ Star Ferry đang di chuyển qua lỗ sâu, được tạo ra bởi Nano Banana của Google. (Nguồn: Google)

Được huấn luyện từ 5 tỷ cặp ảnh - văn bản và 6 nghìn tỷ token, Hunyuan Image 3.0 hiện chỉ hỗ trợ tạo ảnh từ văn bản nhưng sẽ sớm bổ sung khả năng chỉnh sửa và chuyển đổi ảnh. Mô hình này được mở nguồn trên GitHub và Hugging Face, với giá $0.10 mỗi megapixel - cao hơn so với các đối thủ như Seedream 4.0 của ByteDance.

Tencent khẳng định công cụ này sẽ giúp các nhà sáng tạo rút ngắn thời gian làm việc từ hàng giờ xuống chỉ vài phút.