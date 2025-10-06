Công nghệ giúp phụ huynh không còn ‘đau đầu’ khi cho con em sử dụng xe điện

(VTC News) -

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng phải xây dựng kế hoạch quản lý học sinh đi xe điện và xe dưới 50 cm³. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các trường tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong năm học mới.

Theo đó, các trường phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lực lượng hướng dẫn, phân luồng và giảm ùn tắc tại cổng trường. Đây là những động thái thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc tạo dựng môi trường giao thông an toàn, đồng thời nâng cao vai trò phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh.

Xe điện trở thành phương tiện di chuyển phổ biến của nhiều học sinh. (Ảnh: VNPT)

Áp lực của phụ huynh

Khi con cái bắt đầu sử dụng phương tiện cá nhân, phụ huynh thường rơi vào trạng thái vừa muốn con tự lập, vừa lo ngại về an toàn. Xe điện giúp tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong sinh hoạt, nhưng kéo theo nỗi lo về khả năng xử lý tình huống của học sinh còn hạn chế, ý thức tuân thủ luật lệ chưa cao và nguy cơ mất cắp phương tiện khi gửi xe ở nơi không đảm bảo an ninh.

Nhiều gia đình đã đặt ra quy định như lựa chọn tuyến đường cố định, quản lý giờ giấc, yêu cầu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, thường xuyên nhắc nhở con em trước khi ra đường. Tuy nhiên, cách quản lý thủ công này khó đảm bảo tính liên tục, nhất là khi học sinh thường di chuyển độc lập và xa sự giám sát trực tiếp của cha mẹ.

Công nghệ đồng hành cùng quản lý và giáo dục

Trong bối cảnh trộm cắp xe điện diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh đã tìm đến công nghệ như một công cụ giám sát hữu hiệu. Một trong những giải pháp được quan tâm là VNPT Safe Motor – dịch vụ giám sát và chống trộm phương tiện do VNPT phát triển.

VNPT Safe Motor cho phép phụ huynh theo dõi vị trí xe theo thời gian thực ngay trên điện thoại, nắm bắt con em đang ở đâu và di chuyển theo lộ trình nào. Hệ thống tích hợp cảnh báo khi xe có dấu hiệu bất thường như rung, dắt trái phép hoặc tháo gỡ thiết bị.

Ứng dụng VNPT Safe Motor là công cụ hỗ trợ phụ huynh quản lý con em sử dụng xe điện an toàn. (Ảnh: VNPT)

Ngoài ra, toàn bộ lịch trình di chuyển được lưu lại, giúp phụ huynh dễ dàng kiểm soát thói quen đi lại và kịp thời phát hiện nguy cơ.

Không chỉ dừng lại ở giám sát, VNPT Safe Motor còn có tính năng chống trộm chủ động, cho phép phụ huynh tắt máy xe từ xa trong tình huống khẩn cấp. Điều này vừa bảo vệ tài sản, vừa tăng thêm an toàn cho học sinh. Hệ thống quản lý đi kèm cũng mang lại sự minh bạch trong báo cáo và thống kê, giúp gia đình kiểm soát hiệu quả hơn việc sử dụng phương tiện. Khi học sinh biết hành trình của mình được theo dõi, các em cũng có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định giao thông và hạn chế hành vi mạo hiểm.

Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý học sinh đi xe điện. Chính quyền thiết lập hành lang pháp lý, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền và rèn luyện kỹ năng, còn gia đình giữ vai trò trung tâm trong việc giáo dục và kiểm soát thói quen đi lại.

Trong sự phối hợp đó, công nghệ như VNPT Safe Motor trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp phụ huynh có công cụ đáng tin cậy để bảo vệ con cái. Khi kết hợp giữa quản lý, giáo dục và công nghệ, học sinh sẽ có môi trường an toàn hơn để phát triển, còn phụ huynh có thể an tâm hơn trong hành trình đồng hành cùng con đến trường mỗi ngày.