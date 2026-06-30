Công nghệ 30/6: Samsung xác nhận Galaxy Z Fold 8 sẽ rộng hơn, sạc nhanh hơn

(VTC News) -

Samsung xác nhận Galaxy Z Fold 8 sẽ rộng hơn, sạc nhanh hơn

Samsung vừa xác nhận sự tồn tại của dòng Galaxy Z Fold 8 thông qua hồ sơ pháp lý, mở đường cho sự kiện Unpacked tại London vào tháng tới. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là thiết bị sẽ không được trang bị màn hình riêng tư như Galaxy S26 Ultra, tính năng vốn được đánh giá cao về bảo mật.

Galaxy Z Fold 8 Wide với thiết kế rộng hơn, mang lại trải nghiệm gần giống máy tính bảng. (Ảnh: Getty Images)

Điểm sáng của Fold 8 nằm ở thiết kế mới với phiên bản Galaxy Z Fold 8 Wide, rộng hơn đáng kể so với các thế hệ trước, mang lại trải nghiệm gần giống máy tính bảng. Ngoài ra, các hồ sơ cũng cho thấy máy hỗ trợ sạc không dây Qi2 với tốc độ lên đến 20W, cùng nâng cấp dung lượng pin và sạc nhanh 45W cho toàn bộ dòng foldable.

Dù thiếu màn hình riêng tư, Galaxy Z Fold 8 Ultra vẫn được kỳ vọng sở hữu camera 200MP, độ phân giải màn hình cao hơn và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Với mức giá dự kiến vượt 2.000 USD, đây sẽ là lựa chọn cao cấp dành cho người dùng yêu thích công nghệ màn hình gập.

WhatsApp mở tính năng đặt tên người dùng

WhatsApp vừa công bố một bước tiến quan trọng về quyền riêng tư: cho phép người dùng đặt username để kết nối mà không cần chia sẻ số điện thoại. Đây là giải pháp giúp bạn trò chuyện thoải mái với người mới quen, tham gia nhóm cộng đồng, mà vẫn giữ an toàn cho thông tin cá nhân.

Giao diện mới của WhatsApp cho phép người dùng đặt username, nâng cao quyền riêng tư khi trò chuyện. (Ảnh: Meta)

Từ tuần này, người dùng có thể đặt trước tên để đảm bảo sự độc nhất khi tính năng chính thức ra mắt cuối năm nay. Với hơn ba tỷ tài khoản WhatsApp, việc mở đặt chỗ sớm giúp tránh trùng lặp và giữ được tên mà bạn mong muốn. Ngoài ra, WhatsApp còn hỗ trợ công cụ gợi ý tên để bạn dễ dàng chọn lựa.

Đặc biệt, các nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp nhỏ hay tổ chức có thể đồng bộ username từ Instagram hoặc Facebook sang WhatsApp để duy trì thương hiệu nhất quán. Khi nhắn tin lần đầu, người nhận sẽ chỉ thấy username thay vì số điện thoại, giúp tăng cường bảo mật và kiểm soát quyền riêng tư.

Google mở rộng trí tuệ cá nhân hóa cho Gemini

Google vừa thông báo mở rộng tính năng Personalized Intelligence trong ứng dụng Gemini, cho phép người dùng tạo hình ảnh dựa trên dữ liệu cá nhân từ các dịch vụ khác của Google. Trước đây, tính năng này chỉ dành cho gói AI Pro và AI Ultra, nhưng nay đã được triển khai cho hầu hết tài khoản cá nhân tại Mỹ.

Ứng dụng Gemini nay có thể tạo ảnh dựa trên dữ liệu cá nhân từ Gmail và Google Photos (Ảnh: Google)

Người dùng có thể cho phép Gemini truy cập thông tin từ Gmail hoặc Google Photos để chatbot hiểu rõ hơn khi tạo ảnh. Điều này giúp việc yêu cầu hình ảnh về bạn bè, gia đình hoặc chính bạn trở nên chính xác và nhanh chóng hơn. Tính năng này hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và Tây Ban Nha.

Để đảm bảo an toàn, Google giới hạn quyền tạo và chỉnh sửa ảnh cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, trong khi nhóm từ 13 tuổi vẫn có thể sử dụng phần tạo ảnh cơ bản. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa trải nghiệm AI, đồng thời mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng toàn cầu.