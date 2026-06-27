Công nghệ 27/6: iPhone 18 ra mắt với RAM 9GB và chip A20, giá có thể tăng

(VTC News) -

iPhone 18 sẽ có RAM 9GB và chip A20

Theo phân tích mới nhất từ chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng của Apple Ming-Chi Kuo, Apple sẽ trang bị 9GB RAM cho các mẫu iPhone 18 và iPhone 18e ra mắt vào mùa xuân 2027. Đây là bước nâng cấp từ 8GB RAM trên iPhone 17, với cấu hình chip A20 sử dụng 1.5GB x 6 die thay vì 2GB x 4 die như trước.

iPhone 18 dự kiến ra mắt 2027 với RAM 9GB và chip A20. (Nguồn: Macrumor)

Việc tăng dung lượng RAM nhằm đảm bảo thiết bị có thể xử lý tốt các tác vụ AI và hỗ trợ đầy đủ tính năng Apple Intelligence trên iOS 27. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp như iPhone 18 Pro, Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập dự kiến sẽ có RAM 12GB, tương tự dòng iPhone 17 Pro hiện tại.

Ngoài nâng cấp phần cứng, giới phân tích dự đoán Apple sẽ tăng giá bán iPhone 18, bởi công ty vừa điều chỉnh giá các dòng Mac và iPad. Điều này khiến nhiều người dùng lo ngại chi phí sở hữu iPhone mới sẽ cao hơn đáng kể.

Gemini chính thức có mặt trên Android Automotive

Google vừa bắt đầu triển khai Gemini cho các xe chạy hệ điều hành Android Automotive, sau nhiều tháng chờ đợi kể từ khi ra mắt tại I/O 2025. Khác với Android Auto, Gemini trên Automotive được tích hợp trực tiếp vào hệ thống xe, cho phép điều khiển bằng giọng nói nhiều chức năng như điều chỉnh nhiệt độ, bật sưởi ghế hay kích hoạt gạt mưa.

Gemini mang trợ lý AI vào trải nghiệm lái xe. (Nguồn: 9to5)

Đợt triển khai đầu tiên xuất hiện trên các mẫu xe Volvo, trong đó có EX30. Người dùng sẽ thấy thông báo "Start using Gemini" để kích hoạt trợ lý AI mới. Nếu không muốn, họ vẫn có thể tiếp tục dùng Google Assistant truyền thống. Điểm khác biệt là Gemini có nút "Live" riêng để bắt đầu hội thoại, thay vì phải ra lệnh bằng giọng nói như trên Android Auto.

Theo trải nghiệm ban đầu, Gemini xử lý linh hoạt hơn khi người dùng đưa ra yêu cầu chưa chính xác. Ví dụ, khi nói "bật điều hòa 100%", hệ thống sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt phù hợp. Google cho biết nhiều hãng xe khác sẽ sớm nhận bản cập nhật này trong vài tuần tới.

Microsoft kéo dài hỗ trợ Windows 10 thêm một năm

Microsoft vừa thông báo sẽ tiếp tục gia hạn chương trình Extended Security Updates (ESU) cho Windows 10 đến ngày 12/10/2027. Trước đó, công ty dự kiến kết thúc hỗ trợ vào năm 2026, nhưng lượng người dùng vẫn còn đông khiến quyết định này được đưa ra. Hiện khoảng 26% máy tính trên toàn cầu vẫn chạy Windows 10, tương đương hàng trăm triệu thiết bị.

Nguyên nhân chính khiến nhiều người chưa nâng cấp lên Windows 11 là yêu cầu phần cứng khắt khe, như CPU mới và chip TPM. Ngoài ra, chi phí nâng cấp hệ thống tăng cao do khan hiếm linh kiện, cùng với việc Windows 11 tập trung mạnh vào tính năng AI, khiến một bộ phận người dùng e ngại. Vì vậy, Windows 10 vẫn giữ được sức hút dù đã ra mắt hơn một thập kỷ.

Theo chính sách mới, người dùng cá nhân có thể tham gia ESU miễn phí ở EU, hoặc trả phí 30 USD/năm tại các khu vực khác. Doanh nghiệp phải trả phí theo từng thiết bị, nhưng chương trình sẽ kéo dài đến năm 2028. Điều này cho thấy Microsoft vẫn khó khăn trong việc thúc đẩy người dùng chuyển sang hệ điều hành mới.