Công nghệ 26/6: Samsung Galaxy Z Fold 8 và nâng cấp từ Microsoft, YouTube Shorts

(VTC News) -

Galaxy Z Fold 8 dự kiến trình làng vào tháng 7

Samsung chuẩn bị trình làng Galaxy Z Fold 8 vào tháng 7 tới, tiếp nối dòng điện thoại gập cao cấp. Những rò rỉ mới nhất cho thấy thiết kế được tinh chỉnh, viền mỏng hơn và màn hình ngoài rộng rãi hơn, mang lại trải nghiệm sử dụng gần như một chiếc smartphone truyền thống.

Galaxy Z Fold 8 với thiết kế gập hiện đại và viền mỏng hơn. (Nguồn 9to5)

Điểm đáng chú ý là phiên bản "Ultra" dường như không tạo khác biệt lớn so với bản thường. Các đánh giá ban đầu cho rằng sự khác biệt về tính năng chưa đủ để thuyết phục người dùng bỏ thêm chi phí, khiến bản Ultra trở nên ít hấp dẫn.

Ngoài ra, Fold 8 được kỳ vọng cải thiện độ bền bản lề và tối ưu hiệu năng, nhằm đáp ứng nhu cầu đa nhiệm ngày càng cao. Với những nâng cấp này, Samsung hy vọng giữ vững vị thế dẫn đầu trong thị trường điện thoại gập.

Microsoft kéo dài hỗ trợ Windows 10 thêm một năm

Microsoft vừa thông báo sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật bảo mật cho Windows 10 đến ngày 12/10/2027, thay vì kết thúc vào năm 2026 như kế hoạch trước đó. Quyết định này xuất phát từ việc có tới khoảng 26% máy tính vẫn đang chạy hệ điều hành cũ, trong khi Windows 11 chưa thực sự chiếm ưu thế tuyệt đối.

Windows 10 tiếp tục nhận bản vá bảo mật thêm một năm. (Nguồn: Getty Images)

Nguyên nhân khiến nhiều người chưa nâng cấp là yêu cầu phần cứng khắt khe của Windows 11, bao gồm CPU mới và chip TPM. Thêm vào đó, tình trạng khan hiếm linh kiện do nhu cầu AI khiến chi phí nâng cấp tăng cao, khiến người dùng tiếp tục gắn bó với Windows 10.

Chương trình Extended Security Updates (ESU) cho phép người dùng cá nhân đăng ký miễn phí hoặc trả phí nhỏ để nhận bản vá. Với động thái này, Microsoft hy vọng giảm rủi ro bảo mật cho hàng trăm triệu thiết bị vẫn hoạt động trên Windows 10.

YouTube Shorts nâng cấp: x2 "Clear screen", bỏ "Dislike"

YouTube vừa công bố loạt cập nhật cho Shorts nhằm mang lại trải nghiệm gọn gàng và dễ dùng hơn. Người xem giờ đây có thể bật chế độ "Clear Screen" để ẩn toàn bộ biểu tượng và chữ trên màn hình, giúp tập trung hoàn toàn vào nội dung video ngắn.

Giao diện YouTube Shorts mới với chế độ "Clear Screen". (Nguồn: Youtube)

Ngoài ra, Shorts bổ sung tính năng điều chỉnh tốc độ phát, cho phép xem nhanh gấp đôi hoặc tua lại đoạn yêu thích. Người dùng cũng có thể dễ dàng tắt tiếng bằng thao tác chạm, cùng với tùy chọn hẹn giờ phát để kiểm soát thời gian xem.

Đặc biệt, YouTube thay nút "Like" bằng biểu tượng trái tim và loại bỏ nút "Dislike". Thay vào đó, người dùng có thêm lựa chọn "Not Interested" và "Don’t recommend this channel" để cá nhân hóa nguồn cấp nội dung chính xác hơn. Những cải tiến này hứa hẹn mang lại trải nghiệm Shorts thân thiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.