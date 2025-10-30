Công nghệ 30/10: Video AI giả mạo bão Melissa gây hoang mang

(VTC News) -

Lan truyền nhiều video giả mạo về bão Melissa

Hàng loạt video lan truyền trên mạng xã hội trong tuần qua khiến nhiều người tin rằng bão Melissa gây ra những cảnh tượng kinh hoàng tại Jamaica. Trong đó có đoạn clip cho thấy 4 con cá mập bơi trong hồ bơi khách sạn, hay cảnh sân bay Kingston bị tàn phá nặng nề.

Tuy nhiên, tất cả đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI), không hề xảy ra ngoài đời thực.

Các video này được tạo ra bằng công cụ AI như Sora - nền tảng tạo video từ văn bản của OpenAI. Một số clip được ghép từ các thảm họa cũ, số khác hoàn toàn do AI tạo ra. Chúng xuất hiện xen lẫn với các video thật từ người dân và cơ quan báo chí, gây nhiễu loạn thông tin và khiến người xem khó phân biệt thật - giả.

Cảnh tượng cá mập xuất hiện giữa khu đô thị ngập nước – một hình ảnh giả mạo do AI tạo ra trong loạt video về bão Melissa. (Nguồn: TikTok)

Sofia Rubinson từ NewsGuard cho biết: “Trước đây, người dùng có thể nhận ra video giả qua chuyển động bất thường, chữ méo mó hay chi tiết thiếu chính xác. Nhưng giờ đây, những lỗi đó đang dần biến mất”.

Bà cũng lưu ý rằng bão Melissa là thảm họa thiên nhiên lớn đầu tiên kể từ khi Sora ra mắt, khiến lượng video giả tăng đột biến.

Bộ trưởng Giáo dục Jamaica, bà Dana Morris Dixon kêu gọi người dân không tin vào các video lan truyền trên WhatsApp và mạng xã hội, mà hãy theo dõi thông tin từ các kênh chính thức như Chính phủ hay Trung tâm Bão Quốc gia.

Microsoft chi gần 35 tỷ USD cho AI và hạ tầng đám mây

Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh quý với mức tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu tăng 18% đạt 77,7 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall. Lợi nhuận ròng tăng 22% lên 30,8 tỷ USD, tương đương 4,13 USD/cổ phiếu.

Đáng chú ý, Microsoft đã chi gần 35 tỷ USD trong quý cho các khoản đầu tư hạ tầng, chủ yếu phục vụ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây. Khoản chi này bao gồm gần một nửa dành cho chip máy tính và phần còn lại cho bất động sản trung tâm dữ liệu.

Microsoft đạt kết quả kinh doanh thành công. (Nguồn: Techcrunch)

Kết quả kinh doanh được công bố ngay sau khi Microsoft đạt mốc định giá 4 nghìn tỷ USD lần thứ hai trong năm, nhờ vào thỏa thuận mới với OpenAI – đơn vị phát triển ChatGPT.

Theo thỏa thuận, Microsoft sẽ giữ quyền thương mại với sản phẩm của OpenAI đến năm 2032 và sở hữu khoảng 27% cổ phần trong nhánh kinh doanh vì lợi nhuận mới của OpenAI.

Tính đến nay, Microsoft đầu tư 11,6 tỷ USD trong tổng cam kết 13 tỷ USD vào OpenAI. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng giảm nhẹ khoảng 1% trong phiên giao dịch sau khi nhà đầu tư đánh giá lại tác động của báo cáo tài chính, đặc biệt trong bối cảnh xảy ra sự cố gián đoạn dịch vụ Azure.

Microsoft hiện đang đẩy mạnh triển khai trợ lý AI Copilot trong môi trường làm việc, mới đây còn bổ sung giao diện hoạt hình mang tên Mico để tăng tính tương tác. Giới đầu tư kỳ vọng AI sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng, dù vẫn tồn tại lo ngại về khả năng sinh lời thực tế của các sản phẩm AI trong dài hạn.

YouTube nâng cấp trải nghiệm tivi

Google vừa công bố loạt tính năng mới cho YouTube nhằm tối ưu hóa trải nghiệm trên màn hình tivi, trong bối cảnh nền tảng này đã vượt qua Netflix và Disney+ về lượng người xem trên tivi.

Logo ứng dụng Youtube trên thiết bị thông minh. (Nguồn: Getty Images)

Google cho biết, người dùng đã xem hơn 35 tỷ giờ nội dung mua sắm trong năm qua. Để hỗ trợ tốt hơn trên tivi, YouTube sẽ cho phép người sáng tạo chèn mã QR vào video, giúp người xem quét bằng điện thoại để truy cập trang sản phẩm. Các mã này sẽ hiển thị đúng thời điểm trong video để tăng hiệu quả mua sắm.

YouTube cũng nâng giới hạn kích thước thumbnail lên 50MB (trước đây chỉ 2MB), giúp hình ảnh đại diện video trở nên bắt mắt hơn. Theo Google, số lượng kênh kiếm được trên 100.000 USD/năm đã tăng 45% trong năm 2025 so với 2024.