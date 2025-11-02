Công nghệ 2/11: iPhone 18 Pro có màu mới, Plase Show trở lại Hà Nội

(VTC News) -

Những màu sắc mới trên iPhone 18 Pro

Theo nguồn tin của GSMArena tại Trung Quốc, các màu sắc được cho là của iPhone 18 Pro - dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2026 - đã bị rò rỉ. Các màu đó bao gồm cà phê, tím và đỏ rượu vang.

Nếu thông tin này chính xác có nghĩa Apple không thay đổi hướng đi khi không ra mắt phiên bản màu đen hoặc trắng. Đây được đánh giá là một chiến lược táo bạo.

Màu sắc có thể xuất hiện trên iPhone 18 Pro mới. (Ảnh: GSMArena)

Phiên bản màu tím từng xuất hiện trên các dòng iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 và iPhone 14 Pro, nhưng cho đến nay chưa có iPhone nào màu cà phê hoặc đỏ rượu vang, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị mới cho người dùng.

Tuần qua, Apple công bố báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên kể từ khi ra mắt dòng iPhone mới.

Doanh thu hãng đạt 102,47 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn ước tính 102,24 tỷ USD của các nhà phân tích.

Công ty cho thấy tăng trưởng tài chính ổn định và lợi nhuận mạnh mẽ, mặc dù tiến độ trong mảng trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn còn chậm. Báo cáo này được công bố chỉ vài ngày sau khi Apple lần đầu tiên đạt giá trị thị trường 4 nghìn tỷ USD.

Người Hà Nội đội mưa xem triển lãm âm thanh - ánh sáng - sân khấu

Triển lãm Quốc tế Các thiết bị Biểu diễn chuyên nghiệp - Plase Show Hà Nội 2025 tổ chức từ 1-3/11 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Plase Show đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh - ánh sáng - sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam, với 45 khu trưng bày và 2 khu trình diễn Line Array ngoài trời, quy tụ hơn 60 thương hiệu trong và ngoài nước.

Người tham quan được theo dõi màn trình diễn âm thanh, ánh sáng trực tiếp.

Sự kiện quy mô này là dịp để các nhà sản xuất, phân phối và kỹ thuật viên giới thiệu, trải nghiệm những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực âm thanh hội trường, biểu diễn lưu động, trình chiếu, sân khấu và karaoke chuyên nghiệp.

Một loạt sản phẩm mới sẽ được ra mắt, tiêu biểu như dòng loa column Series 4Acoustic “Made in Germany”, Yamaha DZR Dante với công nghệ D-Contour thông minh, hay JBL Grand Hybrid Series - dòng loa thiết kế riêng cho thị trường karaoke và giải trí cao cấp.

Nhiều đơn vị mang tới Plase Show thiết bị âm thanh đáp ứng nhu cầu mới của thị trường: Giải trí ngay tại gia đình. Ông Detlef Risse, Nhà sáng lập công ty 4Acoustic tại Đức nhận định, người dùng đang có xu hướng tìm kiếm thiết bị âm thanh giải trí với cuộc sống bận rộn.

Những mẫu loa "tại gia" đang được thị trường đón nhận. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thông thường, những mẫu loa nhỏ chỉ dùng cho nghe nhạc, nhưng công ty của ông Detlef Risse đã phát triển những mẫu sản phẩm còn có thể phục vụ nhu cầu hát karaoke.

"Chúng tôi hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng nhất để sản xuất các linh kiện mà chúng tôi sử dụng. Ví dụ như các củ loa trầm (woofer driver) đến từ các thương hiệu của Ý và Vương quốc Anh, còn hệ thống DSP (bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số) thì đến từ một thương hiệu Đức", ông Detlef Risse chia sẻ về thiết bị.

Ngoài ra, SE AudioTechnik và CK Audio cũng trình diễn tại triển lãm hệ thống line array dBTechnologies Vio L1610, được xem là “chuẩn mực mới” cho các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Sôi động Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025

Ngày 2/11, hàng nghìn khán giả và cổ động viên yêu thích bộ môn e-sport Liên Quân Mobile đã có mặt tại Cung điền kinh Mỹ Đình - nơi diễn ra Vòng Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 để cổ vũ cho Saigon Phantom, FPT x Flash và One Star Esports.

Không khí sôi động với hàng nghìn cổ động viên bộ môn e-sport Liên Quân Mobile tại Vòng Chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Xuất sắc vượt qua SuperNova tại Playoff 2, One Star Esports trở lại sân khấu lớn sau một mùa vắng bóng, viết tiếp giấc mơ còn dang dở về chức vô địch quốc nội đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đối với FPT x Flash, cú sảy chân đáng tiếc trước Saigon Phantom ở Play-off 1 đã buộc “Tia chớp cam” phải quyết tử cùng One Star Esports để giành lấy cơ hội đi tiếp trên hành trình tìm lại ánh hào quang xưa.

Đương kim vô địch của giải đấu, Saigon Phantom đang cho thấy phong độ cực kỳ áp đảo tại tuần đấu Super Week, đó như thể một lời thách thức đến bất kỳ đội tuyển nào đang dòm ngó ngôi vương vốn đã thuộc về họ suốt 8 mùa giải vừa qua.