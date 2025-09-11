Samsung ra mắt ngôi nhà thông minh xây dựng trong 1 ngày tại IFA 2025

(VTC News) -

Samsung Electronics đã ra mắt ngôi nhà thông minh thế hệ mới tại triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng IFA 2025 như một bước khởi đầu cho kế hoạch đưa mô hình nhà thông minh dạng mô-đun (lắp ghép) đến với thị trường B2B toàn cầu.

Ngôi nhà thông minh của Samsung được trang bị các thiết bị gia dụng ứng dụng AI, hệ thống HVAC (sưởi, thông gió và điều hòa không khí) hiệu suất cao, cùng khả năng kết nối liền mạch thông qua nền tảng SmartThings và SmartThings Pro.

Ngôi nhà có diện tích 218 m2, gồm hai phòng ngủ, được dựng ngay bên cạnh khu trưng bày của Samsung tại IFA 2025. Công trình được vận chuyển từ Hàn Quốc sang Berlin, Đức và được lắp ráp chỉ trong một ngày. (Nguồn: Koreabizwire).

Ngay khi bước vào Ngôi nhà Thông minh của Samsung, khách tham quan sẽ bắt gặp một bảng điều khiển gắn tường ở bên phải, hiển thị giao diện 3D Map View của SmartThings. Màn hình này cho thấy trạng thái hoạt động theo thời gian thực của các thiết bị trong toàn bộ ngôi nhà. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và điều khiển các thiết bị ngay lập tức, khi chúng tự động thích ứng với lối sống và môi trường xung quanh.

Với chế độ xem bản đồ 3D trong SmartThings, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái của các thiết bị gia dụng và điều khiển chúng ngay lập tức.

Việc ra vào ngôi nhà trở nên tiện lợi và an toàn hơn bao giờ hết nhờ camera an ninh thông minh và khóa cửa thông minh. Thông qua kết nối với khóa cửa thông minh, SmartThings nhận diện có người vào nhà, tự động bật đèn và nhẹ nhàng kéo rèm cửa. Trong khi đó, robot hút bụi hoàn tất chu trình vệ sinh và quay về trạm sạc. Máy điều hòa không khí cũng tự động điều chỉnh nhiệt độ phòng về mức ưa thích của người dùng.

SmartThings tự động điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ bằng cách điều khiển các thiết bị khi có người về nhà.

Tiết kiệm năng lượng là một trong những lợi ích hàng đầu mà người tiêu dùng kỳ vọng ở AI. 66% tin rằng một ngôi nhà tích hợp AI có thể giúp họ theo dõi chi phí và tiết kiệm tiền.

Do tất cả thiết bị gia dụng trong nhà được kết nối qua nền tảng SmartThings, việc quản lý mức tiêu thụ trở nên dễ dàng. Thông qua điện thoại thông minh, ứng dụng SmartThings Energy cho phép người dùng xem ngay mức tiêu thụ điện hiện tại và ước tính tổng lượng tiêu thụ trong tháng.

Tính năng Lên lịch tối ưu (Optimal Scheduling) giúp máy giặt và máy rửa bát hoạt động vào khung giờ thấp điểm. Trong khi đó, robot hút bụi chỉ sạc vừa đủ vào ban ngày và hoàn tất quá trình sạc vào ban đêm, khi giá điện rẻ hơn. Hệ thống sưởi dưới sàn, làm mát và cung cấp nước nóng được vận hành bằng các giải pháp bơm nhiệt EHS, được thiết kế riêng cho ngôi nhà.

Trong các khu nhà thông minh dạng mô-đun tương lai, SmartThings Pro có thể được sử dụng để quản lý tập trung hệ thống HVAC, giúp nâng cao hiệu quả vận hành.

Với SmartThings Energy, người dùng có thể lên lịch và sạc các thiết bị vào những thời điểm tối ưu.

Ngôi nhà cũng có khả năng "biến hình" thành khu giải trí. Trong phòng đa năng, khi kích hoạt Chế độ chơi game (Game Mode) trên ứng dụng SmartThings, đèn trần sẽ được tắt và rèm cửa sẽ đóng lại. Đèn LED sẽ đồng bộ với hình ảnh và nhịp điệu của trò chơi, trong khi máy điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ tối ưu để mang lại sự thoải mái cao nhất. Kết quả là một không gian chơi game sống động, biến ngôi nhà thành một không gian trải nghiệm linh hoạt và phong phú, vượt ra ngoài các thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Tại Triển lãm Innovation For All (IFA) 2025, Samsung Electronics đã giới thiệu tầm nhìn “AI Home: Future Living, Now” (Tạm dịch: “AI Home: Tương lai của cuộc sống, ngay hôm nay”). AI Home của Samsung hướng đến việc trở thành một trải nghiệm thực tế cho mọi người ngay từ hôm nay – không chỉ là câu chuyện của tương lai – và dành cho tất cả mọi người, không chỉ số ít.

Ông Cheolgi Kim (CK), Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng (DA), cho biết: “Tại Samsung, chúng tôi không chỉ hình dung về tương lai của AI; mà còn đang tích hợp AI vào cuộc sống hàng ngày.

AI Home của Samsung vượt ra ngoài khái niệm thiết bị thông minh, hướng đến một ngôi nhà thực sự thấu hiểu bạn, thích ứng với nhu cầu của bạn và quan tâm đến những điều quan trọng nhất. Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới – nơi công nghệ âm thầm hỗ trợ đằng sau để bạn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.”

Nghiên cứu của Samsung cho thấy 66% người tiêu dùng quan tâm đến ý tưởng một ngôi nhà được tích hợp AI, với nhiều người hình dung về việc tối giản hóa các công việc thường nhật (44%) và tăng khả năng kiểm soát thông qua điện thoại hoặc giọng nói (45%).

93% người tham gia khảo sát cho biết họ xem ngôi nhà là nơi trú ẩn, 80% người xem đó là trung tâm kết nối xã hội. Khi các gia đình dành nhiều thời gian sum họp hơn, AI Home nâng tầm những khoảnh khắc gắn kết nhờ các tính năng theo dõi sức khỏe, thiết lập giấc ngủ cá nhân hóa và lên kế hoạch dinh dưỡng.

Samsung cho biết hãng có kế hoạch thương mại hóa Giải pháp Nhà thông minh dạng mô đun của mình trên toàn cầu, bằng cách hợp tác với các công ty xây dựng để mở rộng mô hình nhà ở tích hợp AI.

“Chúng tôi muốn biến AI Home của Samsung không còn là tầm nhìn của tương lai, mà trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày trên toàn thế giới,” ông Park Chan-woo, Phó Chủ tịch Nhóm Giải pháp B2B của Samsung cho hay. "Sự kiện ra mắt này đánh dấu bước tiến lớn nhất từ trước đến nay của Samsung vào lĩnh vực nhà ở dạng mô-đun — một ngành đang ngày càng phát triển tại châu Âu khi các quốc gia tìm kiếm những giải pháp xây dựng bền vững và có khả năng mở rộng thay thế cho mô hình truyền thống."