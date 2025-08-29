Công nghệ 29/8: Tablet cao cấp có thể ra mắt tại Samsung Unpacked vào ngày 4/9?

(VTC News) -

Samsung tổ chức sự kiện Unpacked mới vào ngày 4/9

Samsung sẽ tổ chức một sự kiện Unpacked hoàn toàn trực tuyến vào lúc 5h30 sáng tại Mỹ (tức khoảng 16h30 giờ Việt Nam) ngày 4/9. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên YouTube và trang web chính thức của Samsung.

Sau khi đã giới thiệu dòng Galaxy S25 vào tháng 1 và Galaxy Z Fold 7/Z Flip 7 vào tháng 7, Samsung có thể sẽ dùng sự kiện này để công bố các mẫu tablet mới. Galaxy Tab S10 Lite đã được giới thiệu trước đó, và các tin rò rỉ cho thấy Tab S11 và Tab S11 Ultra đang được phát triển.

Samsung và thông báo về sự kiện mới. (Nguồn: Samsung)

Sự kiện cũng sẽ hé lộ nhiều thông số của bộ đôi Tab S11 và S11 Ultra. Tab S11 được cho là sẽ có màn hình AMOLED, RAM 12GB và chip MediaTek Dimensity 9400. Phiên bản Ultra sẽ có màn hình lớn hơn, RAM lên tới 16GB và pin 11,600mAh.

Một sản phẩm khác của Samsung là Galaxy S25 FE được kỳ vọng sẽ có camera selfie nâng cấp lên 12MP (so với 10MP của S24 FE), pin lớn hơn 4,900mAh và tốc độ sạc nhanh hơn. Đây sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn trải nghiệm dòng S25 với chi phí thấp hơn.

Bên cạnh đó, Samsung còn đang phát triển kính thực tế ảo tăng cường Android XR (Project Moohan) và điện thoại gập ba đầu tiên, dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2025.

Bắc Kinh sẽ xây ít nhất 20 nhà máy 5G trước năm 2027

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch thúc đẩy tích hợp giữa mạng 5G và internet công nghiệp. Mục tiêu là xây dựng ít nhất 20 nhà máy ứng dụng công nghệ 5G trong giai đoạn 2025–2027.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai ít nhất 50 mạng 5G chuyên ngành và phát triển số lượng tương đương các nhà cung cấp giải pháp ứng dụng 5G toàn diện và chuyên biệt.

Một nhân viên làm việc tại nhà máy ô tô của Xiaomi ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Việc xây dựng nhà máy 5G sẽ được ưu tiên dành cho việc mở rộng vùng phủ sóng mạng 5G tại các khu công nghiệp và khu vực tập trung doanh nghiệp. Thành phố sẽ triển khai mạng riêng 5G công nghiệp và công nghệ 5G-Advanced (5G-A).

Các công ty lớn trong lĩnh vực điện tử, ô tô, thiết bị và dược phẩm sinh học sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc xây dựng các nhà máy 5G. Bắc Kinh cũng sẽ thúc đẩy đổi mới công nghệ bằng cách thử nghiệm ứng dụng 5G trong sản xuất công nghiệp, xe kết nối và y tế.

Ngoài ra, thành phố còn lên kế hoạch nghiên cứu và triển khai thử nghiệm công nghệ 6G trong môi trường công nghiệp, chuẩn bị cho bước tiến xa hơn trong tương lai.

Mỹ hoãn áp dụng lại thuế 25% với GPU sản xuất tại Trung Quốc

Thuế nhập khẩu 25% đối với card đồ họa sản xuất tại Trung Quốc – theo quy định “Section 301” – vốn dự kiến sẽ được tái áp dụng vào ngày 1/9, nhưng đã được Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hoãn thêm 90 ngày, tức là đến ít nhất ngày 30/11.

Chiến binh RTX vẫn chưa bị đánh thuế nặng - tin vui cho PC builder. (Nguồn: Getty Images)

Việc trì hoãn này giúp ổn định giá cả và nguồn cung GPU, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng đầu cơ và thiếu hụt hồi đầu năm. Các công ty công nghệ đã phản hồi mạnh mẽ, cho rằng họ vẫn phụ thuộc vào nhà máy Trung Quốc để sản xuất linh kiện.

Chính quyền tổng thống Trump đang xem xét áp thuế lên tới 300% đối với chip sản xuất ở nước ngoài, nhưng chưa rõ liệu GPU có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không.