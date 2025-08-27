Ra mắt đài quan sát Neutrino lớn nhất thế giới

(VTC News) -

Ngày 26/8, đài quan sát ngầm lớn nhất thế giới chuyên nghiên cứu neutrino đã được khánh thành tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Đài quan sát Neutrino JUNO tại Giang Môn, Trung Quốc. (Nguồn: CCTV)

Neutrino là các hạt cơ bản không mang điện tích và có khối lượng cực nhỏ, gần bằng không. Chúng ta không thể nhìn thấy chúng, vì chúng không tương tác với vật chất thông thường và có thể đi qua mà không để lại dấu vết đáng chú ý. Để phát hiện chúng, các máy dò siêu nhạy được sử dụng.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, đài quan sát Neutrino Ngầm Giang Môn (JUNO) đã nạp đầy thành công máy dò phát quang lỏng nặng 20.000 tấn và bắt đầu thu thập dữ liệu. Sau hơn mười năm chuẩn bị và xây dựng, đài quan sát này trở thành cơ sở nghiên cứu neutrino quy mô lớn và có độ chính xác cao đầu tiên trên thế giới.

Đài quan sát neutrino nằm sâu 700 mét dưới lòng đất. Phần trung tâm của JUNO là một quả cầu acrylic đường kính 35 mét chứa đầy chất lỏng lấp lánh phát ra tia lửa khi tương tác với neutrino, cho phép nó ghi lại và phân tích các hạt đi qua.

Thiết bị này có khả năng phát hiện các neutrino được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Mặt trời, siêu tân tinh, bầu khí quyển của Trái đất cũng như các nhà máy điện hạt nhân Taishan và Yangjia cách xa 53 km.

“Việc vận hành đài quan sát neutrino sẽ cho phép chúng ta có được câu trả lời cho những câu hỏi về bản chất của vật chất và vũ trụ", đại diện dự án Wang Yifang cho biết.

Theo CCTV, có khoảng 700 nhà nghiên cứu từ 74 tổ chức nghiên cứu tại 17 quốc gia đã tham gia lễ ra mắt đài quan sát. JUNO được thiết kế để hoạt động trong hơn 30 năm.