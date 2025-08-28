Công nghệ 28/8: Ra mắt Chatbot chuyên sâu về y tế 'made in Vietnam'

(VTC News) -

Chatbot y tế chuyên sâu made in Việt Nam

Ngày 27/8, Công ty Cổ phần MedCAT chính thức giới thiệu phiên bản 1.0 của MedCAT AI Care – chatbot chuyên sâu trong lĩnh vực y tế. Sản phẩm này hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin về triệu chứng bệnh, thuốc, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại địa chỉ aicare.medcat.vn.

Điểm nổi bật của MedCAT AI Care là khả năng cung cấp thông tin chính xác, được chọn lọc bởi đội ngũ bác sĩ và dược sĩ từ các nguồn uy tín quốc tế. Công nghệ AI được tích hợp nhằm giảm thiểu tình trạng “ảo giác” thường gặp ở các mô hình AI tạo sinh, giúp nâng cao độ tin cậy của dữ liệu.

Bà Đặng Thị Ánh Tuyết - Tổng Giám đốc CTCP MedCA - trong buổi lễ ra mắt MedCAT AI Care ngày 27/8. (Nguồn: MedCAT)

Trong thời gian tới, MedCAT AI Care sẽ được nâng cấp với nhiều tính năng cá nhân hóa, trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái y tế – bảo hiểm số.

MedCAT IDUS, có khả năng đọc hiểu và trích xuất dữ liệu tự động với độ chính xác trên 97% theo trường dữ liệu và gần 100% theo ký tự. Hệ thống này không phụ thuộc vào API bên ngoài và không cần học lại biểu mẫu, góp phần khẳng định chiến lược chủ quyền AI và bảo vệ an ninh dữ liệu quốc gia.

Hyundai hợp tác phát triển da giả có nguồn gốc thực vật

Hyundai đang hợp tác với startup Uncaged Innovations để phát triển một loại da thực vật mới có thể thay thế da động vật trong nội thất ô tô. Loại da này không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có cảm giác và mùi giống da thật một cách đáng ngạc nhiên.

Khác với các loại da giả truyền thống thường làm từ nhựa gốc dầu mỏ, sản phẩm của Uncaged được tạo ra từ các loại ngũ cốc như lúa mì, đậu nành và ngô. Kết quả là một chất liệu mềm mại, dễ tùy biến và có thể mô phỏng hàng ngàn loại da thật khác nhau.

Uncaged thiết kế mẫu da giả mới có nguồn gốc thực vật thân thiện môi trường. (Nguồn: Getty Images)

Uncaged cho biết vật liệu của họ có tỷ lệ carbon thấp hơn 95% so với da động vật. Điều này giúp giảm đáng kể tác động đến môi trường, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất cho các hãng xe.

Hiện tại, vật liệu này đã được sử dụng trong các sản phẩm thời trang như túi xách và dây đồng hồ thân thiện với người ăn chay. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn là ngành ô tô – nơi mỗi xe có thể tiêu tốn từ 2 đến 14 bộ da bò cho nội thất.

Hàn Quốc cấm sử dụng smartphone trong lớp học cấp 1 và cấp 2

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông qua luật cấm sử dụng smartphone và các thiết bị thông minh trong lớp học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2026.

Lệnh cấm chỉ áp dụng trong thời gian học trên lớp. Không có quy định cụ thể về hình phạt nếu vi phạm, nhưng giáo viên và hiệu trưởng có quyền ngăn học sinh mang hoặc sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.

Một lớp học tại Hàn Quốc. (Nguồn: MChe Lee)

Học sinh vẫn được phép sử dụng thiết bị thông minh trong các tình huống khẩn cấp hoặc phục vụ học tập, theo quy định trong luật mới.

Theo khảo sát của chính phủ năm 2024, gần 25% dân số Hàn Quốc không kiểm soát được thời gian sử dụng smartphone, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần và xã hội. Tỷ lệ này tăng lên đến 43% ở trẻ em và thanh thiếu niên.