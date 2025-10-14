Công nghệ 14/10: SpaceX phóng thành công Starship lần 11

(VTC News) -

SpaceX phóng chuyến bay thử nghiệm thứ 11 của tên lửa Mega Starship

SpaceX đã thực hiện lần phóng thử thứ 11 của tên lửa Starship – loại tên lửa lớn và mạnh nhất từng được chế tạo. Mục tiêu của tên lửa Starship lần này là bay nửa vòng Trái Đất và thả các vệ tinh mô phỏng như trong lần thử trước.

Tên lửa được phóng từ Starbase ở miền nam Texas. Bộ đẩy được lập trình để tách ra và rơi xuống Vịnh Mexico, trong khi phần tàu vũ trụ sẽ lướt qua không gian và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương. Không có bộ phận nào được thu hồi sau chuyến bay này.

Một tên lửa Starship được phóng lên tại Texas, Mỹ. (Nguồn: SpaceX)

Starship mang theo tám vệ tinh mô phỏng Starlink để kiểm tra khả năng vận chuyển. Chuyến bay dự kiến kéo dài hơn một giờ.

NASA cần Starship để đưa phi hành gia từ quỹ đạo Mặt Trăng xuống bề mặt và quay trở lại. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng vào cuối thập kỷ.

iPhone Air chuẩn bị mở đặt trước tại Trung Quốc

Apple thông báo rằng mẫu iPhone Air sẽ bắt đầu cho phép đặt trước tại Trung Quốc vào cuối tuần này, sau khi các nhà mạng lớn tại nước này được cấp phép cung cấp dịch vụ eSIM.

iPhone Air sẽ là mẫu iPhone duy nhất tại Trung Quốc được hỗ trợ eSIM — loại SIM kỹ thuật số tích hợp sẵn trong thiết bị. Giá khởi điểm của sản phẩm là 7.999 nhân dân tệ (khoảng 1.121 USD).

Mẫu iPhone Air mới - dòng máy mỏng nhất của Apple. (Nguồn: Apple)

Ba nhà mạng lớn gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom đã được cơ quan quản lý phê duyệt thử nghiệm dịch vụ eSIM, mở đường cho việc triển khai rộng rãi hơn trong tương lai.

CEO Apple, Tim Cook, hiện đang có mặt tại Thượng Hải, đã chia sẻ trên mạng xã hội Weibo rằng: “Rất vui mừng thông báo iPhone Air sẽ có mặt vào tuần tới và bắt đầu đặt trước từ thứ Sáu, ngày 17/10!

iPhone Air đã ra mắt toàn cầu trong đó có Việt Nam vào ngày 12/9. iPhone Air gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 5,6mm – mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Microsoft ra mắt công cụ tạo ảnh AI đầu tiên do hãng tự phát triển

Microsoft vừa công bố MAI-Image-1, mô hình AI tạo ảnh đầu tiên được phát triển nội bộ, đánh dấu bước tiến mới trong việc giảm phụ thuộc vào đối tác lâu năm là OpenAI.

MAI-Image-1 được thiết kế để tạo ra hình ảnh có độ chân thực cao, đặc biệt giỏi trong việc tái tạo ánh sáng tự nhiên và phong cảnh.

Những bức ảnh được tạo ra bởi MAI-Image-1 của Microsoft. (Nguồn: Microsoft)

Hiện tại, MAI-Image-1 đang được thử nghiệm trên nền tảng LMArena. Microsoft cho biết sẽ sớm tích hợp công cụ này vào Copilot và Bing Image Creator.

Trước đó, Microsoft đã giới thiệu MAI-Voice-1 và MAI-1-preview – hai mô hình AI đầu tiên do hãng huấn luyện. Lãnh đạo bộ phận AI của Microsoft, Mustafa Suleyman, tiết lộ rằng công ty đang theo đuổi lộ trình phát triển AI kéo dài 5 năm với tốc độ ra mắt sản phẩm đều đặn.