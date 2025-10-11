Công nghệ 11/10: Điện thoại giá bình dân, pin 'khủng' chính thức 'lên kệ'

(VTC News) -

Ra mắt điện thoại POCO M7 giá bình dân, pin lớn

Ngày 10/10/2025, POCO giới thiệu mẫu smartphone POCO M7 thuộc dòng POCO M Series, nổi bật với viên pin Silicon Carbon dung lượng 7.000mAh – lớn nhất trong phân khúc. Thiết bị sở hữu màn hình 6,9 inch FHD+ với tần số quét 144Hz, mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà và sống động. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W, cùng công nghệ Battery Health 4.0 giúp kéo dài tuổi thọ pin.

Mẫu điện thoại mới POCO M7: Giá bình dân, pin khỏe. (Nguồn: POCO)

POCO M7 trang bị chip Snapdragon 685, RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ tối đa 2TB. Máy chạy Xiaomi HyperOS 2, tích hợp trợ lý AI Google Gemini và tính năng Circle to Search. Camera kép 50MP và selfie 8MP hỗ trợ nhiều chế độ chụp thông minh.

POCO M7 chính thức mở bán dịp Mega Sale 10/10 với mức giá ưu đãi hấp dẫn: phiên bản 6GB + 128GB chỉ còn 4.290.000 đồng và bản 8GB + 256GB còn 5.290.000 đồng, đều giảm 300.000 đồng so với giá niêm yết. Từ ngày 10/10 đến 30/10, khi mua online, người dùng còn được giảm thêm đến 15%, miễn phí vận chuyển, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng.

Zalo và Viettel Solutions được vinh danh tại VDA 2025

Tính đến tháng 9/2025, Zalo đã triển khai hơn 16.500 tài khoản Zalo OA và gần 1.000 Zalo Mini App phục vụ cơ quan Nhà nước và các dịch vụ tiện ích, thu hút hơn 41 triệu người theo dõi. Đây là những kênh tuyên truyền quan trọng, chính thống, đưa thông tin từ cơ quan Nhà nước đến từng người dân nhanh chóng hiệu quả.

Nhiều bệnh viện, phòng khám và cơ sở giáo dục đã ứng dụng Zalo để kết nối với người bệnh, học sinh sinh viên, phụ huynh. Điều này đã giảm áp lực vận hành và quản lý hồ sơ giấy, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc.

Với vai trò cầu nối số, Zalo được trao giải “Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng” tại Lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam 2025.

Zalo nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 cho những nỗ lực chuyển đổi số vì cộng đồng. (Nguồn: VDA)

Một công ty công nghệ khác cũng được vinh danh tại Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2025 là Viettel Solutions. Hai sản phẩm của công ty là: Hệ thống quản lý phân phối trực tuyến Viettel DMS và Nền tảng điện toán đám mây riêng Viettel Private Cloud ứng dụng công nghệ AI, Big Data, Cloud Native và đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, bảo mật và chủ quyền dữ liệu cho tổ chức, doanh nghiệp Việt.

VNPT và trường ĐH Bách khoa TP.HCM hợp tác phát triển AI, vi mạch, dữ liệu lớn

Ngày 10/10/2025, VNPT và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên sẽ cùng triển khai các dự án về AI, vi mạch, dữ liệu lớn, mở rộng phòng thí nghiệm liên kết và chương trình thực tập cho sinh viên.

Đây là bước tiến quan trọng trong hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Tập đoàn VNPT và Trường Đại học Bách khoa - Hợp lực đổi mới sáng tạo. (Nguồn: VNPT)

Schneider Electric ra mắt máy cắt không khí thế hệ mới

Schneider Electric vừa chính thức giới thiệu EasyPact MVS – dòng máy cắt không khí (ACB) mới thuộc Easy Series, tích hợp công nghệ số hóa mạnh mẽ và khả năng bảo vệ điện vượt trội. Sản phẩm hỗ trợ ngắt mạch lên tới 85kA, giám sát thông minh qua NFC và ứng dụng EcoStruxure, cùng thiết kế LED hiển thị trạng thái thiết bị.

Với độ bền cao, lắp đặt linh hoạt và khả năng tích hợp hệ thống giám sát trung tâm, EasyPact MVS là giải pháp tối ưu cho công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp trong kỷ nguyên số.