Công nghệ 12/10: MacBook Pro M5 sắp 'trình làng' với chip M5

(VTC News) -

MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025

Apple đang chuẩn bị tung ra mẫu MacBook Pro mới sử dụng chip M5 trước khi năm 2025 kết thúc. Một thiết bị có mã J704 đang được thử nghiệm với hệ điều hành macOS Tahoe 26.0.2, được cho là MacBook Pro phiên bản M5.

MacBook Pro với chip M5 có thể ra mắt cuối năm 2025. (Nguồn: Gadgets360)

MacBook Air thế hệ tiếp theo, với mã J813 và J815, sẽ có hai kích thước 13 inch và 15 inch. Thiết bị này có thể được cài sẵn macOS 26.2 và ra mắt vào đầu năm 2026, tương tự như lịch trình của dòng M4 trước đó.

Apple cũng đang phát triển các phiên bản cao cấp hơn là M5 Pro và M5 Max cho MacBook Pro. Những mẫu này sẽ giữ nguyên kích thước 14 inch và 16 inch, dự kiến chạy macOS 26.3 và ra mắt trong quý đầu năm 2026.

Samsung chuẩn bị ra mắt One UI 8.5 với nhiều cải tiến AI

Dù One UI 8 vẫn đang được triển khai, Samsung đã bắt đầu chuẩn bị cho bản cập nhật lớn tiếp theo – One UI 8.5 – dự kiến ra mắt đầu năm 2026. Bản này sẽ dựa trên Android 16 QPR2 và mang đến thay đổi lớn về giao diện người dùng.

Giao diện One UI trên Galaxy S. (Nguồn: Androidpolice)

Samsung sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng AI mới vào One UI 8.5, bao gồm:

Meeting Assist: Dịch thời gian thực nội dung cuộc họp và màn hình trình chiếu.

Touch Assistant: Tăng hiệu quả đọc bằng cách xử lý văn bản hiển thị trên màn hình.

Social Composer: Tạo bài đăng mạng xã hội từ hình ảnh bạn tải lên; tạo đánh giá sản phẩm từ lịch sử mua sắm.

Smart Clipboard: Đề xuất thông minh khi sao chép nội dung như sửa lỗi, tóm tắt, dịch, tìm kiếm, mở liên kết, …

Các tính năng Galaxy AI này từng chỉ có trên thiết bị Samsung tại Trung Quốc, sử dụng mô hình ngôn ngữ Ernie AI của Baidu do quy định mạng nội địa. Tuy nhiên, One UI 8.5 sẽ mở rộng các tính năng này ra toàn cầu, có thể sử dụng Gemini thay thế.

Smartphone đầu tiên dùng chip 4G Helio G200

TECNO giới thiệu SPARK 40 Pro+. Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị chip MediaTek Helio G200 – dòng chip 4G mới sản xuất trên tiến trình 6nm của TSMC.

Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED cong 6,78 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và độ sáng tối đa 4500 Nit. SPARK 40 Pro+ có độ dày chỉ 6,49mm và trọng lượng 160g, thiết kế kim loại nguyên khối. Máy có ba màu: Đen Thiên Hà, Xanh Địa Cực và Xám Mặt Trăng.

TECNO SPARK 40 Pro+ dùng chip 4G Helio G200. (Nguồn: TECNO).jpg

SPARK 40 Pro+ trang bị pin 5200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W (đầy 100% trong 55 phút), sạc không dây 30W và sạc ngược 5W. Pin có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau 2000 chu kỳ sạc.

Đặc biệt, điện thoại này có tính năng liên lạc không tốn dữ liệu khi cho phép gọi và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi 500m.