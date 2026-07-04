Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê

(VTC News) -

Sáng 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát đi thông tin đặc điểm nhận dạng nghi phạm trong vụ một người đàn ông bị bắn chết đang ngồi tại quán cà phê trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Đặc điểm nhận dạng, nghi phạm gây án được xác định là nam giới, cao khoảng từ 1,64m - 1,7m; mặc áo đồng phục dài tay màu xanh của hãng Grab, quần jean màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá, đi dép.

Phương tiện nghi phạm sử dụng có đặc điểm giống xe máy Honda Air Blade màu đỏ - trắng (chưa xác định biển kiểm soát).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm, sau khi gây án, trong quá trình tẩu thoát, nghi phạm đã thay áo khoác đồng phục Grab màu xanh bằng áo khoác màu trắng xám.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông báo, đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng hoặc những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Khi có thông tin, người dân có thể liên hệ Đại tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Điện thoại: 0905.239.279); Trung tá Hòa Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Tham mưu (điện thoại: 0974.004.747) hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xác minh, truy xét, bắt giữ nghi phạm.

Ngoài ra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng phạm tội hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy bắt sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 18h51 ngày 2/7, ông Hứa Hồng H. (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị bắn tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một nam thanh niên lái xe máy dừng cách hiện trường một đoạn, rồi đi bộ đến gần nạn nhân.

Khi tiếp cận ông H., nghi phạm rút súng, bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông H. ngồi cùng một người phụ nữ. Người này chứng kiến toàn bộ diễn biến trước khi rời khỏi hiện trường.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết khi vụ việc xảy ra, bà đang ngồi may quần áo trước nhà thì nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp nhưng cứ ngỡ là tiếng bóng bay phát nổ.

“Tôi nghe nhiều tiếng nổ rồi mọi thứ im bặt, không ai la hét nên không nghĩ có chuyện nghiêm trọng. Chỉ vài phút sau, nhiều người chạy đến hô hoán có người bị bắn chết, tôi mới biết đã xảy ra án mạng”, người này kể.