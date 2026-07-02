Người đàn ông bị bắn tử vong trước quán nước ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm trong vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong tại phường Buôn Ma Thuột.

Nghi phạm bắn chết người (ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h51 cùng ngày, ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột thì bị một nam thanh niên, chưa rõ danh tính, điều khiển xe máy màu trắng - đỏ dừng gần hiện trường.

Đối tượng mặc áo màu xanh lá có chữ "Grab", sau đó đi bộ đến gần ông Hải và dùng vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân. Ông Hải tử vong tại chỗ, còn nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo lúc 18h55, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.