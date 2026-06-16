Vây bắt nghi phạm nổ súng giết người rồi trốn vào rừng giáp ranh Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 16/6, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai, huy động các lực lượng nghiệp vụ cùng với Công an xã Ia Rbol, các xã lân cận đang tổ chức vòng vây từ nhiều hướng, sử dụng chó nghiệp vụ, flycam truy bắt nghi phạm nổ súng bắn chết người trên địa bàn xã Ia Rbol rồi bỏ trốn vào rừng sâu, giáp ranh hai tỉnh Gia lai và Đắk Lắk.

Nạn nhân bị bắn chết là anh T.A.S. (38 tuổi, trú thôn 7A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk), nghi phạm bị tình nghi gây ra vụ việc là ông D.Q.H. (56 tuổi) trú cùng thôn với nạn nhân.

Nạn nhân T.A.S. tử vong trong rừng sâu với vết đạn do súng tự chế. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, lực lượng Công an nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra ở trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân được xác định là anh T.A.S, trước đó, anh S. có ngồi nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) ở trong chòi rẫy trong khu vực rừng trên.

Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, anh T. phát hiện anh S. đã tử vong với 1 vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Ông H. ngồi nhậu cùng anh S. đã bỏ trốn.

Khu vực rừng thuộc địa bàn xã Ia Rbol, giáp ranh địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng Công an xã Ia Rbol cũng như các xã lân cận cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ.

Lực lượng Công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm khoanh vùng vây bắt nghi phạm.

Các trinh sát hình sự cũng sử dụng flycam để rà soát địa bàn nhằm phát hiện đối tượng khả nghi. Tuy nhiên, công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp và đối tượng đã được xác định là người dân tại tỉnh Đắk Lắk thường xuyên đi rừng nên thông thạo địa hình.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt nghi phạm gây án, vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện kẻ khả nghi lập tức báo tin cho lực lượng Công an để hỗ trợ. Đồng thời Cơ quan Công an cũng kêu gọi D.Q.H. gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.