Kẻ nổ súng khiến thiếu tá công an Quảng Ninh hy sinh bị dẫn giải tới toà

Bị cáo Bùi Đình Khánh được dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Ninh trong sáng 13/5.
Khoảng 7h40 ngày 13/5, các bị cáo trong vụ trọng án liên quan đến ma túy và nổ súng khiến một cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh được dẫn giải đến TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm.
Từ sáng sớm, an ninh tại khu vực trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh được thắt chặt.
Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra vào trụ sở tòa án, chỉ luật sư và những người liên quan, phóng viên báo chí mới được vào bên trong.
Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, kẻ nổ súng khiến một cán bộ công an Quảng Ninh hy sinh) được dẫn giải đầu tiên.
Khi được dẫn giải đến tòa, Khánh bày tỏ thái độ thản nhiên.
Nhiều thân nhân của các bị cáo có mặt tại khu vực TAND tỉnh Quảng Ninh trong sáng 13/5.
Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo và bị hại tham gia phiên tòa.
Bị cáo Bùi Đình Khánh phải đối mặt với hàng loạt tội danh, gồm: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.