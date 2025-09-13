Con ‘tè’ vào nồi lẩu Haidilao, 2 gia đình phải bồi thường hơn 8 tỷ đồng

(VTC News) -

Vào tháng 2 năm nay, sự cố vệ sinh nghiêm trọng xảy ra tại một nhà hàng lẩu Haidilao ở Thượng Hải, Trung Quốc. Hai cậu trai 17 tuổi họ Đường và Ngô nhảy lên bàn trong khi đang ăn và “tè bậy” vào nồi lẩu đang sôi. Họ quay phim lại và sau đó đăng tải video lên mạng, gây ra làn sóng lên án mạnh mẽ trong công chúng.

Sau đó, Haidilao kiện đòi bồi thường thiệt hại, và Tòa án Nhân dân Quận Hoàng Phố, Thượng Hải gần đây ra phán quyết sơ thẩm, yêu cầu Đường, Ngô hai và cha mẹ hai người này bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ (gần 8,2 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 24/2 trong phòng riêng của một nhà hàng Haidilao ở Thượng Hải. Video mà Ngô đăng tải lên mạng ghi lại cảnh cậu và người bạn họ Đường đi tiểu vào nồi lẩu thu hút nhiều lượt chia sẻ và gây ra cuộc tranh luận gay gắt, phần lớn công chúng phản đối kịch liệt.

Cảnh cắt từ clip mà Ngô đăng tải.

Thương hiệu lẩu Haidilao sau đó công khai xin lỗi các khách hàng, tuyên bố rằng nhà hàng trên đã thay thế tất cả nồi niêu xoong chảo và khử trùng kỹ lưỡng. Tuy nhiên, do chậm trễ tới 12 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, ước tính có hơn 4.000 lượt thực khách đã sử dụng các dụng cụ nhiễm bẩn trong thời gian đó.

Haidilao cam kết bồi thường gấp 10 lần cho những nạn nhân tiềm năng đó và đệ đơn kiện dân sự chống lại Đường, Ngô và gia đình họ vì những tổn thất kinh doanh, tổn hại danh tiếng và chi phí pháp lý, tổng cộng 23,109 triệu nhân dân tệ (gần 8,6 tỷ đồng).

Tòa án phán quyết rằng vụ việc này gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh vệ sinh và uy tín của nhà hàng, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phán quyết cuối cùng yêu cầu Đường, Ngô và cha mẹ họ phải đăng lời xin lỗi trên các tờ báo được chỉ định và bồi thường 130 nghìn nhân dân tệ (khoảng 482 triệu đồng) cho thiệt hại về dụng cụ nấu nướng và chi phí vệ sinh, thêm 2 triệu nhân dân tệ (7,4 tỷ đồng) cho thiệt hại về hoạt động và danh tiếng, và 70 nghìn nhân dân tệ (259 triệu đồng) chi phí pháp lý, tổng cộng là 2,2 triệu nhân dân tệ.

Bản án này được cư dân mạng bình luận sôi nổi: "Vụ tè bậy đắt nhất từ ​​trước đến nay!", "Bản án này còn là nhẹ”; "Một công ty lớn như vậy, sao thiệt hại về danh tiếng chỉ vỏn vẹn 2 triệu tệ?”; "Nếu trẻ em không được dạy dỗ tử tế từ nhỏ, xã hội sẽ lo liệu thay chúng!", "Yêu cầu bồi thường đã giảm 90%. Họ thật sự đang thoát tội dễ dàng”…