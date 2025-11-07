'Con đĩ đánh bồng' tái hiện trong đêm khai mạc Festival Thăng Long – Hà Nội 2025

20h ngày 7/11, tại Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 được diễn ra với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại”.
Festival do UBND TP Hà Nội chủ trì, Sở Văn hoá – Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp tổ chức, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, sinh viên nghệ thuật cùng các nghệ nhân dân gian. Chương trình năm nay kéo dài đến ngày 16/11 với chuỗi hoạt động đặc sắc tại các không gian văn hóa tiêu biểu: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Hà Nội, Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm...
Điểm nhấn trong đêm khai mạc là phần tái hiện những giá trị nghệ thuật cung đình và dân gian Thăng Long xưa, được thể hiện sinh động qua các tiết mục “Con đĩ đánh bồng”, múa Ải Lao, múa Trình tường, Lục cúng hoa đăng… Giữa không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa cổ hòa cùng ánh sáng sân khấu đã tái tạo bầu không khí uy nghi, trang trọng của kinh đô xưa.
Đặc biệt, tiết mục “Con đĩ đánh bồng” - một loại hình múa nghi lễ đặc sắc từng xuất hiện trong cung đình Thăng Long được dàn dựng dựa trên các tư liệu lịch sử và sự góp mặt của những nghệ nhân dân gian.
Cùng với đó, nghi lễ và trò chơi kéo co ngồi cũng được tái hiện tại lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.
Phần tái hiện các lễ hội và trò tích truyền thống của Hà Nội để lại nhiều ấn tượng: Vật truyền thống, Con đĩ đánh bồng (Thanh Liệt), Múa hát Chèo Tàu (Ô Diên), Múa hát Bài bông (Phú Xuyên), Múa Giảo Long (Việt Hưng), Múa Ải Lao (Phúc Lợi), Kéo co ngồi (Long Biên)...
Tất cả được trình diễn giữ nguyên bản, trọn vẹn giá trị cốt lõi, vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng, như sợi chỉ kết nối quá khứ với hiện tại.
Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là một chương trình nghệ thuật đặc biệt và hoành tráng khi huy động một quy mô nhân lực lớn gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp từ các đơn vị hàng đầu như Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng với sự tham gia của các nghệ nhân phường, xã.
Chương trình được cấu trúc thành ba chương lớn, mỗi chương là một lớp diễn giải sâu sắc về chủ đề chung. Đây là sự sắp xếp nghệ thuật nhằm truyền tải trọn vẹn thông điệp về sự giao thoa và phát triển dựa trên nền tảng truyền thống.
Lễ khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng như NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, ca nương Kiều Anh, cùng các nhóm như Nhóm xẩm Hà Thành và Giáo phường ca trù Thái Hà.
Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 1/11 đến ngày 16/11 nhằm lan tỏa những giá trị di sản, văn hóa đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, dịch vụ, du lịch...
Bên cạnh đó, Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025 còn thể hiện khát vọng từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa Hà Nội đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; hướng tới vị thế "Thủ đô kết nối di sản" thông qua việc phát huy giá trị di sản văn hóa và vị thế “Thành phố sáng tạo” của UNESCO.