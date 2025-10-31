Hà Nội chuẩn bị cho Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025

(VTC News) -

Chiều 31/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025.

Theo kế hoạch liên tịch giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18/11, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện quốc tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay về lĩnh vực làng nghề, nhằm tôn vinh, quảng bá và thúc đẩy phát triển các giá trị nghề truyền thống trong bối cảnh hội nhập.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Festival có quy mô hơn 4.000m², được bố trí 350 gian hàng, chia làm 5 không gian, gồm: Không gian bảo tồn; không gian phát triển; không gian OCOP và ẩm thực; không gian quốc tế và không gian “Lễ hội rực rỡ sắc hoa Hà Nội”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp.

Đến nay, Sở đã mời các xã, phường trên địa bàn tham gia trưng bày, trình diễn, tạo tác tại Festival; 125 tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, 4 xã, phường gồm Bát Tràng, Hà Đông, Sơn Đồng và Chuyên Mỹ sẽ đại diện Thủ đô trưng bày, trình diễn và phối hợp đón khách quốc tế. Đây cũng là 4 địa phương có làng nghề đã hoặc đang được đề cử công nhận là làng nghề thủ công sáng tạo thế giới.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) mời các tổ chức quốc tế tham dự. Đến nay, 50 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia, trong đó có 20 lãnh đạo Hội đồng Thủ công thế giới, cùng đại diện các tỉnh, thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, Bộ và UBND TP Hà Nội cũng đã gửi thư mời đến 33 tỉnh, thành phố trong nước. Hiện có 18 địa phương đăng ký tham gia với tổng số 77 gian hàng, trong đó có 20 gian bảo tồn làng nghề, 44 gian phát triển, 1 gian “Net Zero” và 3 gian giới thiệu du lịch làng nghề.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, Festival lần này cần có thông điệp rõ ràng, thống nhất, vừa thể hiện tinh thần bảo tồn và phát triển làng nghề, vừa khẳng định vị thế của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị Văn phòng UBND thành phố khẩn trương ban hành văn bản phân công, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai phần việc được giao; Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện sớm giấy mời chính thức gửi đến các đại biểu quốc tế, bộ, ngành, tỉnh, thành.

Một làng nghề truyền thống ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu công tác chuẩn bị phải chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, như đảm bảo mạng internet, wifi thông suốt, phục vụ người dân và du khách; đồng thời, xây dựng chương trình hoạt động xuyên suốt để Festival thực sự là chuỗi sự kiện văn hoá - kinh tế - du lịch hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các đơn vị nghiên cứu, thiết kế nội dung các hội thảo chuyên đề, tập trung vào vấn đề quy hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề trong giai đoạn mới; duy trì đều đặn hoạt động xúc tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm làng nghề, hướng tới phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định: “Chủ trương của Hà Nội không chỉ dừng lại ở phát triển làng nghề, mà còn là vươn tầm đưa làng nghề Thủ đô ra thế giới. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục hoàn thiện chương trình, nâng tầm Festival trở thành hoạt động thường niên mang dấu ấn quốc tế, đồng thời mong muốn các chuyên gia, nghệ nhân, hiệp hội đóng góp ý kiến để gọt giũa chương trình xứng tầm Thủ đô sáng tạo".

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước tới nay về lĩnh vực làng nghề. Festival không chỉ dừng ở việc quảng bá, giới thiệu, mà còn hướng đến chiến lược lâu dài, trở thành hoạt động thường niên góp phần lan tỏa giá trị văn hoá nghề truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời khẳng định Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để bảo đảm công tác chuẩn bị được chu đáo, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.