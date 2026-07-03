Cố tình sử dụng SIM do người khác đứng tên sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng

(VTC News) -

Theo Điều 34 Nghị định 174 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, cá nhân sử dụng thông tin sai lệch, hành vi mượn giấy tờ tùy thân của người khác hoặc dùng chứng nhận pháp nhân của tổ chức khác để giao kết hợp đồng với nhà mạng sẽ đối mặt với mức phạt tiền từ 200.000 đồng.

Mức xử phạt này được tính lũy tiến dựa trên quy mô vi phạm, với mức phạt tối đa 50 triệu đồng áp dụng cho các trường hợp đầu cơ, vi phạm từ 501 thuê bao trở lên. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Người sử dụng số điện thoại đăng ký bởi tên cá nhân hoặc tổ chức khác có thể bị phạt nhiều triệu đồng tùy vào lượng SIM vi phạm.

Đáng chú ý, nghị định quy định rõ nghĩa vụ duy trì tính chính xác của dữ liệu trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Người dùng di động có thể bị xử phạt ngay cả khi có hành vi thụ động như không cập nhật lại thông tin khi thay đổi giấy tờ tùy thân, hoặc bỏ qua thông báo chuẩn hóa từ phía doanh nghiệp viễn thông.

Thậm chí, việc không chủ động báo mất, thất lạc hoặc không đề nghị chấm dứt hợp đồng khi ngừng sử dụng SIM, không thực hiện giao kết lại hợp đồng khi chuyển quyền sử dụng số điện thoại cho người khác cũng nằm trong danh mục bị xử phạt tiền.

Quy định siết chặt nghĩa vụ của chủ thuê bao là bước đi đồng bộ sau hàng loạt chiến dịch rà soát, chuẩn hóa thông tin di động quy mô lớn phối hợp của các cơ quan hữu quan nhằm dẹp nạn SIM rác. Công tác quản lý hiện cũng được đơn giản hóa nhờ nền tảng định danh điện tử VNeID, cho phép mỗi cá nhân tự tra cứu trực quan và chủ động kiểm soát toàn bộ danh sách số điện thoại đang đứng tên mình.

Theo Cục Viễn thông, những chủ thuê bao cố tình cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân để đăng ký hộ hoặc tiếp tay cho các đại lý kích hoạt sẵn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và có thể bị yêu cầu đối soát khi những đầu số này liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo.

Ngược lại, những khách hàng chủ động phối hợp với các điểm giao dịch của nhà mạng để đính chính, cập nhật lại thông tin thuê bao sẽ không bị xử lý.

Tính đến đợt tổng rà soát dữ liệu diện rộng vừa qua, thị trường đã ghi nhận hơn 93 triệu số điện thoại thực hiện xác thực chính chủ thành công. Còn hơn 2 triệu số không chính chủ và khoảng 18 triệu thuê bao không rõ trạng thái sử dụng đã bị áp dụng biện pháp khóa chiều gọi đi từ ngày 15/6. Các đầu số này bắt buộc phải làm thủ tục xác thực lại thông tin cá nhân, nếu không sẽ bị thu hồi kho số và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo đúng lộ trình.

Song song với người dùng, trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông di động cũng bị ràng buộc chặt chẽ bằng các chế tài tài chính và giấy phép kinh doanh. Nếu nhà mạng cung cấp dịch vụ cho thuê bao thiếu thông tin, đăng ký trực tuyến sai quy định hoặc giao kết hợp đồng ngoài địa điểm cho phép đối với các SIM trả trước từ thứ tư trở lên, mức phạt sẽ dao động từ 10 triệu đồng đến tối đa 100 triệu đồng tùy theo số lượng thuê bao sai phạm.

Đặc biệt, đối với các lỗi hệ thống nghiêm trọng như không xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, không liên kết đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc không xử lý triệt để thuê bao sai quy định, doanh nghiệp sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới lên đến 7 tháng.