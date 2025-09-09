Đóng

Cổ phiếu Vingroup 'thăng hoa' sau tin khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

(VTC News) -

Kết phiên giao dịch ngày 9/9, VN-Index tăng 12,8 điểm, đáng chú ý, VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng, đóng góp hơn 2,3 điểm cộng cho thị trường.

Thanh Trà
