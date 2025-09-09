+
++
Cổ phiếu Vingroup 'thăng hoa' sau tin khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân
(VTC News) -
Kết phiên giao dịch ngày 9/9, VN-Index tăng 12,8 điểm, đáng chú ý, VIC tăng 3,4% lên 129.200 đồng, đóng góp hơn 2,3 điểm cộng cho thị trường.
Tin mới
Sau vụ cháy kinh hoàng, gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn tràn lan ô tô, xe máy
19:41 09/09/2025
VTC NEWS TV
Điểm danh những smartwatch xa xỉ nhất được bán ở Việt Nam
19:39 09/09/2025
Sản phẩm
Vì sao quý III TP.HCM giải ngân đầu tư công chậm chạp?
19:39 09/09/2025
Đầu Tư
Israel ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn, chuẩn bị tấn công tổng lực vào Gaza?
19:38 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Đề xuất xây cầu Cát Lái hơn 19.000 tỷ đồng vào năm 2026
19:28 09/09/2025
Đầu Tư
Biên đôi trực thăng xuyên mưa, né sét huấn luyện bay chặng dài nhất Việt Nam
19:25 09/09/2025
VTC NEWS TV
Tổng Bí thư: Chú trọng quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ, am hiểu công nghệ số
19:08 09/09/2025
Chính trị
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Yemen, vòng loại U23 châu Á 2026
19:00 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Tin mưa rất to trên 200mm ở miền Bắc và cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 10 tỉnh
18:58 09/09/2025
Thời tiết
Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 10/9/2025 - XSDN 10/9
18:51 09/09/2025
Xổ số miền Nam
Chủ tịch TP.HCM: Đưa cán bộ chuyên môn về phường xã, giảm tải cho địa phương
18:50 09/09/2025
Đời sống
Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương hoàn thiện phương án nhân sự khóa mới
18:43 09/09/2025
Chính trị
Chính phủ quyết định thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9
18:33 09/09/2025
Tài chính
Sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây, người dân mang vợt, cần câu đánh bắt cá
18:25 09/09/2025
Tin nóng
Phó Chủ tịch Vingroup: Không thể im lặng trước hành vi bịa đặt, xuyên tạc
18:21 09/09/2025
VTC News TV
Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 10/9/2025 - XSST 10/9
18:18 09/09/2025
Xổ số miền Nam
MediaMart tưng bừng xả hàng hè, sale sốc đến 50% hàng nghìn sản phẩm
18:15 09/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị tuyên 1 năm tù
18:13 09/09/2025
VTC NEWS TV
Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/9/2025 - XSDNA 10/9
18:04 09/09/2025
Xổ số miền Trung
Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 10/9/2025 - XSKH 10/9
17:55 09/09/2025
Xổ số miền Trung
Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Đối thoại Quốc phòng Seoul 2025
17:47 09/09/2025
Tin nóng
DEF - Phú Mỹ Xanh, giải pháp xử lý khí thải cho động cơ diesel an toàn, hiệu quả
17:45 09/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Giữ mạch sóng trong ngày hội lớn: Câu chuyện hậu trường diễu binh A80
17:38 09/09/2025
Khám phá
Ban Bí thư ra quy định về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trung tâm chính trị cấp xã
17:35 09/09/2025
Tin nóng
Lịch cúp điện hôm nay ngày 10/09/2025 tại Đà Nẵng
17:31 09/09/2025
Cần biết
Điểm tương đồng xúc động giữa bức thư liệt sĩ ở Quảng Trị và trong phim 'Mưa đỏ'
17:30 09/09/2025
Phim
Điều tra vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 và 2 người khác nhập viện
17:29 09/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cả dân tộc đang quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao
17:26 09/09/2025
Chính trị
Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/9/2025 - XSCT 10/9
17:22 09/09/2025
Xổ số miền Nam
Lý do MyTV trở thành nền tảng xem thể thao trực tuyến được ưa thích
17:20 09/09/2025
Hậu trường