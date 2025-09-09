Đóng

Lỗ hơn 44.700 tỷ, EVN muốn đẩy vào giá điện: Cần minh bạch, rõ ràng

(VTC News) -

Đề xuất đưa khoản lỗ lũy kế hơn 44.700 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Trang Anh
