Lỗ hơn 44.700 tỷ, EVN muốn đẩy vào giá điện: Cần minh bạch, rõ ràng
(VTC News) -
Đề xuất đưa khoản lỗ lũy kế hơn 44.700 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá bán lẻ điện bình quân đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Trang Anh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Lỗ hơn 44.700 tỷ, EVN muốn đẩy vào giá điện: Cần minh bạch, rõ ràng
12:21 09/09/2025
VTC NEWS TV
Bị CSGT xử lý, nhiều học sinh nói không đội mũ bảo hiểm vì nhà gần, sợ hỏng tóc
12:05 09/09/2025
Tin nóng
Bảng xếp hạng vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất
12:02 09/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đá ngày nào?
12:00 09/09/2025
Lịch bóng đá
Tự chế nải chuối, nhánh cau bằng đồng mạ vàng, người đàn ông mang đi lừa đảo
11:58 09/09/2025
Bản tin 113
Chuyên gia: 'VinFast khẳng định khát vọng Việt Nam với sản phẩm tầm cỡ thế giới'
11:53 09/09/2025
Xe
Cách làm gà kho nước dừa thơm ngon, đơn giản
11:52 09/09/2025
Gia đình
Bác sỹ đầu độc bệnh nhân để thể hiện tài cấp cứu, 12 người chết oan
11:50 09/09/2025
Chuyện bốn phương
VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track: Cơ hội gia nhập đội ngũ VPBank
11:48 09/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Xác minh clip nhóm thanh niên vây đánh đôi nam nữ ở TP.HCM
11:47 09/09/2025
Tin nhanh 24h
Truy thăng cấp bậc hàm Trung tá với Thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
11:40 09/09/2025
Chính trị
Bé 4 tuổi nguy kịch vì đắp lá cây chữa vết thương mèo cắn
11:40 09/09/2025
Tin tức
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/9: Thiên Bình hưng thịnh, Nhân Mã hao tài
11:39 09/09/2025
Lịch vạn niên
Tung 25 cú đấm trong 13 giây, học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục võ sĩ MMA
11:32 09/09/2025
Võ Thuật
Giật đồ cúng cô hồn bị biến tướng, kẻ cướp ngày núp bóng nét đẹp văn hóa
11:30 09/09/2025
Ý kiến
Định hướng số lượng thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh thành
11:28 09/09/2025
Tin nóng
3,2 triệu khách hàng có hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng trên 30%
11:25 09/09/2025
Thị trường
Người đàn ông chạy xe máy chặn đầu ô tô, khiêu khích tài xế ở TP.HCM
11:23 09/09/2025
Tin nóng
Chân dung ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025
11:22 09/09/2025
Chân dung
Lịch âm 10/9 - Âm lịch hôm nay 10/9 chính xác nhất - lịch vạn niên 10/9/2025
11:17 09/09/2025
Lịch vạn niên
Người đứng sau ca khúc đạt 14 triệu view được Mỹ Tâm thể hiện ở đại lễ 2/9
11:08 09/09/2025
Sao Việt
Khởi tố, bắt giam kẻ sát hại Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk
10:57 09/09/2025
Bản tin 113
Phát hiện mắc bệnh hiếm khi đi khám định kỳ
10:53 09/09/2025
Tin tức
10 khoản tiền nhà trường không được thu của học sinh trong năm học mới 2025-2026
10:35 09/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Cỗ máy 'đậm chất Đức' trên xe Skoda: Thử thách xuyên Việt có làm khó?
10:04 09/09/2025
Lăn bánh 247
Nha sĩ ở TP.HCM hành hung khách hàng gây xôn xao, Bộ Y tế vào cuộc
10:02 09/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/9/2025: Ngọ tài lộc dồi dào, Dậu muộn phiền
10:01 09/09/2025
Lịch vạn niên
Chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026
10:00 09/09/2025
Kinh tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Cần Thơ
09:59 09/09/2025
Cần biết
Nha sĩ hành hung khách hàng: Nạn nhân nhập viện, phòng khám đình chỉ hoạt động
09:59 09/09/2025
VTC NEWS TV