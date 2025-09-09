+
++
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Cần biết
Thời sự
VTC NEWS TV
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Netbiz
Trẻ
Nha sĩ ở TP.HCM hành hung khách hàng gây xôn xao, Bộ Y tế vào cuộc
(VTC News) -
Trước vụ việc nha sĩ tại nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng gây phẫn nộ, Bộ Y tế đã khẩn cấp yêu cầu Sở Y tế TP.HCM vào cuộc xác minh và xử lý.
QUỲNH TRANG
Tin mới
Nha sĩ ở TP.HCM hành hung khách hàng gây xôn xao, Bộ Y tế vào cuộc
10:02 09/09/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 10/9/2025: Ngọ tài lộc dồi dào, Dậu muộn phiền
10:01 09/09/2025
Lịch vạn niên
Chính sách Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026
10:00 09/09/2025
Kinh tế
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Cần Thơ
09:59 09/09/2025
Cần biết
Nha sĩ hành hung khách hàng: Nạn nhân nhập viện, phòng khám đình chỉ hoạt động
09:59 09/09/2025
VTC NEWS TV
Khám phá smartwatch xa xỉ hơn 50 triệu đồng
09:58 09/09/2025
Sản phẩm
Lịch cúp điện hôm nay ngày 09/09/2025 tại Cà Mau
09:57 09/09/2025
Cần biết
Nên lập đoàn kiểm toán EVN để minh bạch khoản lỗ hơn 44.000 tỷ tính vào giá điện
09:56 09/09/2025
Đầu Tư
Nha sĩ ở TP.HCM hành hung khách hàng: Lời giải thích gây sốc
09:49 09/09/2025
VTC NEWS TV
Đảng Dân chủ tung 'thư sinh nhật' tỷ phú ấu dâm Epstein, nói do ông Trump gửi
09:47 09/09/2025
Thời sự quốc tế
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 10/9 và rạng sáng 11/9
09:44 09/09/2025
Cần biết
Cận cảnh công trường cầu gần 4.900 tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai
09:29 09/09/2025
Đầu Tư
Cá gì chỉ cần nghe tên đã thấy quê mùa, kém sang?
09:26 09/09/2025
Hỏi - Đáp
6 lợi ích không ngờ của việc uống nước nghệ
09:25 09/09/2025
Dinh dưỡng
Công nghệ 9/9: Trung Quốc vượt mốc 5.000 công ty AI
09:20 09/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Cựu Tổng Giám đốc SJC 'phù phép vàng' gây thiệt hại hơn 95 tỷ đồng
09:12 09/09/2025
VTC NEWS TV
Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào
09:07 09/09/2025
Bản tin 113
An Gia ra mắt giỏ hàng cuối cùng dự án The Gió Riverside
09:00 09/09/2025
Bất động sản
Tác dụng thần kỳ của giấy ăn
09:00 09/09/2025
Gia đình
VISSAN tăng tốc số hóa, bứt phá trong kỷ nguyên bán lẻ 4.0
09:00 09/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Du lịch TP.HCM bứt phá trong những tháng cuối năm
09:00 09/09/2025
VTC NEWS TV
Livestream 'Tiết kiệm Vikki trúng vàng ký Mùa 2' bùng nổ với 29 phần quà giá trị
09:00 09/09/2025
Tài chính
Gợi ý địa chỉ mua laptop uy tín cho sinh viên bước vào năm học mới
09:00 09/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Diễn viên 'Gặp nhau cuối tuần' sau 25 năm: Người qua đời, người lẻ bóng tuổi U70
08:44 09/09/2025
Sao Việt
Quả na thơm ngon bổ dưỡng nhưng lại 'đại kỵ' với nhóm người này
08:23 09/09/2025
Tư vấn
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Bộ ba Nga–Trung–Triều tạo đối trọng rất đáng gờm với Mỹ
08:15 09/09/2025
VTC NEWS TV
Thiếu tá Công an ở Đắk Lắk hy sinh: Vợ khóc nghẹn, con trai mới ngày đầu đi học
08:10 09/09/2025
Đời sống
Thông báo thực hiện thu hồi đất tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi
08:00 09/09/2025
Cần biết
Mẹo lau sàn gỗ sạch được cả tháng
08:00 09/09/2025
Gia đình