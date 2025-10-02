Chuyên gia cảnh báo hiệu ứng 'bão chồng bão', Trung Quốc ứng phó khẩn cấp

Trong những ngày qua, bão Bualoi (bão số 20 của Trung Quốc) đã quét qua khu vực biên giới Trung - Việt, gây ra trận lũ lịch sử tại thành phố Sùng Tả, Quảng Tây. Theo số liệu từ Trung tâm Thủy văn Sùng Tả, 14 trạm quan trắc trên 10 con sông trong khu vực đã vượt mức báo động từ 0,13 đến 4,54m.

Đặc biệt, trạm thủy văn Thủy Khẩu tại huyện Long Châu ghi nhận mực nước lên tới 144,85m, vượt 4,54m so với mức báo động, mức cao nhất kể từ khi trạm được xây dựng năm 1956.

Biển Đông lại đón cơn bão mới. (Ảnh: Bloomberg)

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều khu phố, công viên ven sông và sân trường tại huyện Long Châu bị ngập sâu, buộc người dân phải di chuyển bằng cách lội nước. Các lực lượng chức năng đã phải thiết lập rào chắn khẩn cấp dọc các bờ sông.

Trong khi miền Nam Trung Quốc chưa kịp khắc phục hậu quả từ bão Bualoi thì bão Matmo (bão số 21 của Trung Quốc) đã hình thành vào sáng nay (2/10) trên vùng biển phía Đông Philippines. Theo dự báo, bão Matmo đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h và dự kiến sẽ tiến vào vùng biển phía Đông Biển Đông từ đêm 3/10 đến rạng sáng 4/10.

Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo từ đêm 3/10 đến ngày 5/10, các vùng biển phía Đông, Trung và Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 9-12, giật cấp 13-14. Khu vực nửa phía Bắc đảo Hải Nam sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn và gió mạnh từ đêm 4/10 đến sáng 6/10.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc hai cơn bão liên tiếp xuất hiện trong thời gian ngắn có thể tạo ra hiệu ứng "bão chồng bão", làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực vốn đã bão hòa nước. Tỉnh Quảng Tây và đảo Hải Nam đang phải đối mặt với thách thức kép, vừa khắc phục hậu quả bão cũ, vừa ứng phó với bão mới.

Trước tình hình này, chính quyền các địa phương trên đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó khẩn cấp cấp III, huy động lực lượng cứu hộ đa ngành, chuẩn bị sẵn sàng vật tư cứu trợ và sơ tán người dân ở các khu vực nguy hiểm.