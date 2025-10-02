Đóng

Tháng 10 'bão chồng bão': Việt Nam đối mặt chuỗi thiên tai chưa từng có

Liên tiếp những cơn bão và áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ xuất hiện trên Biển Đông, kết hợp với không khí lạnh, gây mưa lớn diện rộng.

Trang Anh
