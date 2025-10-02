+
++
Bão Matmo tăng tốc dữ dội, cách Biển Đông 650km
(VTC News) -
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về cơn bão Matmo, hiện cách Biển Đông khoảng 650km, đang tăng tốc dữ dội.
Trang Anh
Tin mới
Bão Matmo tăng tốc dữ dội, cách Biển Đông 650km
17:44 02/10/2025
VTC NEWS TV
TP.HCM dự kiến thu 86.000 tỷ đồng từ định giá đất năm 2025
17:33 02/10/2025
Đầu Tư
Hà Nội nắng đẹp, đường Võ Chí Công vẫn ngập nửa mét
17:15 02/10/2025
Tin nóng
Sập trường nội trú ở Indonesia: 59 người mất tích 'không còn dấu hiệu sự sống'
17:07 02/10/2025
Thời sự quốc tế
Cập nhật tỷ số Eastern vs Nam Định, giải AFC Champions League 2
16:44 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Lịch cúp điện hôm nay ngày 03/10/2025 tại Thành phố Huế
16:41 02/10/2025
Cần biết
Vingroup được vinh danh trong Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được yêu thích 2025
16:37 02/10/2025
Kinh tế
Quốc Trường nói gì khi đóng cảnh tình cảm cùng đàn chị hơn 7 tuổi?
16:36 02/10/2025
Phim
Sản phụ vỡ ối giữa trời mưa như trút nước, công an dùng xe đặc chủng đưa đi sinh
16:36 02/10/2025
Tin tức
Cách kiểm soát cholesterol ở mức an toàn nhất
16:29 02/10/2025
Bệnh và thuốc
Trực tiếp bóng đá CAHN vs Tai Po, giải AFC Champions League 2
16:29 02/10/2025
Bóng đá Việt Nam
CSGT TP.HCM lý giải về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông
16:23 02/10/2025
Tin nhanh 24h
Hưng Yên đầu tư hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển
16:18 02/10/2025
Đầu Tư
Sau liên doanh với Hùng Nhơn, De Heus mua lại toàn bộ CJ Feed & Care tại châu Á
16:17 02/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bắt gã đàn ông tàng trữ 14kg ma túy và 2 khẩu súng quân dụng
16:16 02/10/2025
Bản tin 113
Một xã ở Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho hơn 63.000 dân
16:14 02/10/2025
Tin nóng
XSMB 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/10/2025
16:10 02/10/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 2/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 2/10/2025 - Xổ số Power 6/55
16:10 02/10/2025
Xổ số
Cận cảnh Oreo Babymonster phiên bản giới hạn gây sốt cộng đồng fan K-pop
16:06 02/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những địa điểm chơi Trung thu ở TP.HCM
16:00 02/10/2025
Gia đình
Lạng Sơn: Tăng cường siết chặt công tác quản lý kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, TPCN
15:57 02/10/2025
Tin tức
Người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con
15:51 02/10/2025
Tin tức
Lũ dữ san phẳng nhà điều hành dự án cao tốc, tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng
15:44 02/10/2025
Tin nóng
Masteri Rivera Danang kiến tạo không gian cân bằng cho gia đình đa thế hệ
15:30 02/10/2025
Dự án
Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 2/10/2025 - XSBDI 2/10
15:15 02/10/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 2/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/10/2025
15:10 02/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 2/10/2025 - XSQB 2/10
15:10 02/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/10/2025 - XSQT 2/10
15:10 02/10/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 2/10/2025 - XSBTH 2/10
15:10 02/10/2025
Xổ số miền Nam
Bão Matmo cách Biển Đông 650km, đầu tuần tới ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc
15:04 02/10/2025
Thời tiết