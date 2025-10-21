Đóng

Chuyển đổi số quốc gia: Từ khởi động đến tăng tốc

(VTC News) -

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định, chuyển đổi số trong giai đoạn 2026 - 2030 phải tập trung vào tính thực chất, nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn.

Minh Hoàn - Nguyễn Trung
