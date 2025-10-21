+
++
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Công nghệ
World Cup 2018
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
Kinh tế
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Xe
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Trẻ
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Chuyển đổi số quốc gia: Từ khởi động đến tăng tốc
(VTC News) -
Bộ Khoa học và Công nghệ xác định, chuyển đổi số trong giai đoạn 2026 - 2030 phải tập trung vào tính thực chất, nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn.
Minh Hoàn - Nguyễn Trung
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hành động thực chất - Gỡ thẻ vàng IUU
22:07 21/10/2025
Đầu Tư
Đại biểu Phạm Văn Hòa: 'Không thể để giá vàng cứ tăng mãi'
22:06 21/10/2025
VTC NEWS TV
Trưởng thôn ở Đà Nẵng bị gấu rừng tấn công
21:57 21/10/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria
21:55 21/10/2025
Chính trị
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin
21:53 21/10/2025
Chính trị
Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My
21:44 21/10/2025
Bản tin 113
Tạm giữ 20 thanh thiếu niên mang hung khí, đua xe náo loạn trung tâm Bắc Ninh
21:39 21/10/2025
Bản tin 113
Bí ẩn đằng sau giá vàng liên tục lập kỷ lục
21:35 21/10/2025
VTC NEWS TV
TP.HCM nêu phương án làm đường sắt nối Long Thành - Tân Sơn Nhất nhanh nhất
21:23 21/10/2025
Đầu Tư
Khởi tố kẻ tích trữ gần 38 tấn thịt lợn bệnh trong kho lạnh để bán ra thị trường
21:20 21/10/2025
Bản tin 113
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ
20:54 21/10/2025
Tin nóng
Lộ diện người trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ đồng
20:41 21/10/2025
Thị trường
Khởi tố thêm 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước
20:26 21/10/2025
Bản tin 113
Vòng xoáy tiền ảo: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy 'làm giàu nhanh'?
20:21 21/10/2025
VTC NEWS TV
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phòng không - Không quân tuyến đầu phòng thủ quốc gia
20:14 21/10/2025
VTC NEWS TV
Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Phần Lan
20:12 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Chưa đổ bộ, bão số 12 đã gây triều cường, nhiều nơi ven phá Tam Giang ngập sâu
19:55 21/10/2025
Tin nóng
Sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân sau khi phát hiện núi nứt toác
19:46 21/10/2025
Tin nhanh 24h
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội văn hoá lớn nhất kéo dài 16 ngày
19:21 21/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Đề xuất kiểm soát xe cá nhân, từng bước hạn chế phương tiện vào nội đô Hà Nội
19:17 21/10/2025
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo
19:16 21/10/2025
Thời sự quốc tế
SHB lãi trước thuế 9 tháng tăng 36%, đạt 12.300 tỷ đồng
19:14 21/10/2025
Tài chính
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác
19:11 21/10/2025
Thời sự quốc tế
Bạn đọc ủng hộ hơn 296 triệu đồng giúp bé trai mắc bệnh có cơ hội ghép tủy
19:08 21/10/2025
Lá lành đùm lá rách
Giá vàng tăng nhanh, giảm sốc chỉ trong 1 ngày
18:45 21/10/2025
Tin giá vàng
Chỉ thiên tài mới vượt qua thử thách đuổi hình bắt chữ này
18:30 21/10/2025
Hỏi - Đáp
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đột ngột dừng chương trình, sinh viên hoang mang
18:10 21/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bất ngờ bị đuổi việc, huấn luyện viên tố LĐBĐ Thái Lan lừa dối
18:09 21/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Tạm giữ thành viên đoàn thiện nguyện chiếm đoạt tiền từ thiện
17:53 21/10/2025
Bản tin 113
Phạt nữ ca sĩ dừng xe giữa đường, thản nhiên hút 'bóng cười' trước mặt CSGT
17:52 21/10/2025
Bản tin 113