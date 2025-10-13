+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Công nghệ điện toán đám mây trong phát triển kinh tế số
(VTC News) -
Công nghệ điện toán đám mây được xác định là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy kinh tế số.
Minh Hoàn
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
EVN thử nghiệm tính giá điện kiểu mới: Ai hưởng lợi đầu tiên?
11:23 13/10/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 14/10: Sư Tử thăng tiến, Cự Giải cẩn trọng
11:21 13/10/2025
Lịch vạn niên
Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũ
11:19 13/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 14/10/2025: Ngọ khấm khá, Tý nên cẩn trọng
11:16 13/10/2025
Lịch vạn niên
19 dấu hiệu thận yếu bạn không nên bỏ qua
11:15 13/10/2025
Bệnh và thuốc
Thủ tướng: Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân
11:09 13/10/2025
Chính trị
La Nina trở lại, Việt Nam đối mặt chuỗi thời tiết cực đoan
11:07 13/10/2025
VTC NEWS TV
2 gia đình gặp tai nạn khi đi khám bệnh: Bé 11 tháng tuổi tử vong thương tâm
10:59 13/10/2025
Tin nhanh 24h
Tập thể dục có giúp giải rượu?
10:59 13/10/2025
Tư vấn
Robot Spot khuấy động không gian trưng bày xe Hyundai
10:57 13/10/2025
Thị trường
Trực tiếp: Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030
10:52 13/10/2025
VTC NEWS TV
MIT: Tính bền vững chuỗi cung ứng vẫn là ưu tiên hàng đầu
10:35 13/10/2025
Chuyển đổi xanh
Sáng nay, xã miền núi ở Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp 7 trận động đất
10:14 13/10/2025
Tin nhanh 24h
Tổng thống Trump nêu khả năng thảo luận về tên lửa Tomahawk với Nga
10:02 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Giá vàng gần 144 triệu đồng/lượng, chuyên gia cảnh báo không nên 'lướt sóng'
10:01 13/10/2025
Tin giá vàng
Top 5 quân sư kiệt xuất của Tam Quốc diễn nghĩa: Gia Cát Lượng xếp thứ mấy?
09:19 13/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ - Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới
09:08 13/10/2025
Chính trị
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 14/10 và rạng sáng 15/10
09:01 13/10/2025
Cần biết
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I
08:59 13/10/2025
Chính trị
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza kết thúc
08:56 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trump: 'Tôi giỏi chấm dứt chiến tranh, kiến tạo hoà bình'
08:48 13/10/2025
Thời sự quốc tế
Pujis Labutis vô địch Hanoi Open Pool Championship 2025
08:41 13/10/2025
Hậu trường
Trạm đổi pin - cứu cánh cho người thuê trọ
08:25 13/10/2025
Giao thông xanh
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025
08:10 13/10/2025
Kinh tế
Đột ngột tăng huyết áp, xử trí thế nào?
08:09 13/10/2025
Tư vấn
Chuyên gia khuyến cáo những rủi ro khi tham gia thị trường tài sản mã hóa
08:06 13/10/2025
Tài chính
Tổng giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh: Đột phá logistics, dẫn dắt kinh tế tuần hoàn
08:00 13/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Cụ bà di chúc để toàn bộ tài sản cho tên lừa đảo, con đẻ không được gì
08:00 13/10/2025
Chuyện bốn phương
Bảng giá ô tô Peugeot mới nhất tháng 10/2025
07:51 13/10/2025
Thị trường
TS Nguyễn Trí Hiếu: Người Việt mạo hiểm, đầu tư 100 tỷ USD vào tiền ảo
07:30 13/10/2025
VTC NEWS TV