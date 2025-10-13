Đóng

Công nghệ điện toán đám mây trong phát triển kinh tế số

(VTC News) -

Công nghệ điện toán đám mây được xác định là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy kinh tế số.

Minh Hoàn
