+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Công nghệ AI 'bắt lỗi' giao thông chính xác: Có nên giảm tiền phạt?
(VTC News) -
Công nghệ camera AI nhận diện chính xác các hành vi vi phạm giao thông khiến nhiều người nêu quan điểm, có nên giảm tiền đóng phạt?
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tập thể dục có giúp giải rượu?
06:48 13/10/2025
Tư vấn
Lá vối có tác dụng gì?
06:46 13/10/2025
Tư vấn
Đề kiểm tra Lịch sử 'có một không hai' khiến dân mạng trầm trồ
06:44 13/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Chuyên gia chỉ ra sai lầm nguy hiểm khi sử dụng nước hoa
06:30 13/10/2025
Gia đình
Tầm vóc 5 doanh nhân Việt Nam nổi tiếng, thường xuyên được Forbes nhắc tên
06:30 13/10/2025
Doanh nhân
Nữ võ sư Trung Quốc được mệnh danh 'thần tiên tỷ tỷ', sánh ngang Lý Liên Kiệt
06:30 13/10/2025
Võ Thuật
Sóng 'nuốt' đường bêtông, 'ngoạm' bật gốc phi lao, công phá bờ biển Hội An
06:25 13/10/2025
Đời sống
Giá vàng hôm nay 13/10: Vượt xa mốc 4.000 USD/ounce
06:13 13/10/2025
Tin giá vàng
Thiết kế vườn trên sân thượng cần chú ý điều gì?
06:09 13/10/2025
Bất động sản
Dự báo thời tiết 13/10: Đón không khí lạnh, Hà Nội chuyển mưa rào và dông
04:30 13/10/2025
Thời tiết
Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, máy xúc phá tường để dập lửa
23:56 12/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới
23:09 12/10/2025
Văn hóa - Giải trí
1 triệu lượt khách tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội
22:14 12/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Đại hội Đảng bộ Chính phủ thảo luận tại tổ về các dự thảo văn kiện
22:10 12/10/2025
Chính trị
Du khách thích thú khám phá tinh hoa ẩm thực 5 châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới
21:20 12/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn họp rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025
21:01 12/10/2025
Tin nóng
Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì?
20:56 12/10/2025
Tin nóng
Bảng giá ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 10/2025
19:51 12/10/2025
Thị trường
Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng
19:36 12/10/2025
Tin nóng
Giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng/năm
19:25 12/10/2025
Chính trị
Hamas tuyên bố sẽ phóng thích con tin sáng 13/10
19:23 12/10/2025
Thời sự quốc tế
VinFast lập kỷ lục 100.000 ô tô bán ra trong 3 quý đầu năm
19:21 12/10/2025
Xe điện
Cận cảnh vương miện hoa hậu lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc
19:15 12/10/2025
Hoa hậu
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa lớn kéo dài
18:58 12/10/2025
Thời tiết
Tài xế ngao ngán trước ô tô bị bùn đất 'nuốt chửng'
17:53 12/10/2025
VTC NEWS TV
Shark Bình bị điều tra, liệu có đi vào vết xe đổ của loạt ‘cá mập’ Việt?
17:45 12/10/2025
VTC NEWS TV
Xung đột bùng phát dọc biên giới Pakistan - Afghanistan
17:42 12/10/2025
Thời sự quốc tế
Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả mưa bão
17:40 12/10/2025
Tin nóng
Robot, UAV, công nghệ AI hội tụ về triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM
17:36 12/10/2025
Chính trị
CATL bác bỏ tin đồn sản xuất hàng loạt pin thể rắn cho xe điện chạy 2.000 km
17:09 12/10/2025
Xe điện