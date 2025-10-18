+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên ứng dụng VNeID
(VTC News) -
Bộ Công an công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID để giải quyết bài toán chống hàng giả, hàng nhái.
Minh Hoàn - Nguyễn Trung
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Kiểm tra hàng giả, hàng nhái trên ứng dụng VNeID
12:38 18/10/2025
VTC NEWS TV
Lịch âm 19/10 - Âm lịch hôm nay 19/10 chính xác nhất - lịch vạn niên 19/10/2025
12:38 18/10/2025
Lịch vạn niên
Mưa xối xả, người Đà Nẵng oằn mình đẩy xe chết máy giữa dòng nước chảy xiết
12:35 18/10/2025
Tin nhanh 24h
Công ty của 'Ngân Collagen' ngừng hoạt động, không thể lấy mẫu kiểm nghiệm
12:35 18/10/2025
VTC NEWS TV
Vàng tăng dựng đứng, Ngân hàng Nhà nước thanh kiểm tra thị trường
12:26 18/10/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 19/10: Bạch Dương thành công, Bọ Cạp bị soi mói
12:17 18/10/2025
Lịch vạn niên
Y tá kể khoảnh khắc đáng sợ trong bệnh viện khiến anh tin vào 'thế giới bên kia'
12:03 18/10/2025
Chuyện bốn phương
Khởi tố hai người phụ nữ thu mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về bán kiếm lời
11:32 18/10/2025
Bản tin 113
Trung Quốc tuyên bố đồng ý đàm phán thương mại mới với Mỹ
11:24 18/10/2025
Thời sự quốc tế
Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk
11:05 18/10/2025
Bản tin 113
Công an xã băng rừng, vượt đồi núi tìm kiếm cụ bà 95 tuổi đi lạc
11:02 18/10/2025
Sống đẹp
Novaland phản hồi kết luận Thanh tra Chính phủ về vi phạm trái phiếu
10:51 18/10/2025
Bất động sản
Vướng dây cáp sà xuống đường, nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong
10:51 18/10/2025
Thời sự
Thủ tướng: Mỗi công trình hoàn thành mang lại niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân
10:48 18/10/2025
Đầu Tư
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 19/10/2025: Mùi gặp rắc rối, Thìn thuận lợi
10:30 18/10/2025
Lịch vạn niên
Chợ hoa lớn nhất TP.HCM vắng vẻ trước dịp lễ 20/10
10:24 18/10/2025
Thị trường
Tăng hàng triệu chỗ ngồi, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 vẫn cao ngất ngưởng
10:15 18/10/2025
Thị trường
Người phụ nữ hiếm muộn mang thai bằng phương pháp ít ai ngờ tới
09:29 18/10/2025
Tin tức
Cái gì nhiều răng nhưng không nhai được?
09:25 18/10/2025
Hỏi - Đáp
Tại sao nên đi bộ vào buổi sáng?
09:24 18/10/2025
Tư vấn
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 19/10 và rạng sáng 20/10
08:42 18/10/2025
Cần biết
Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?
08:37 18/10/2025
Hoa hậu
Đổi tên trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân
08:18 18/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Vinhomes được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á
08:14 18/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cận cảnh khu đất 'vàng' bỏ hoang gần 10 năm giữa trung tâm TP.HCM
08:05 18/10/2025
Đời sống
Quạt thông minh Kosmen Eco - bước tiến mới nâng tầm cuộc sống cho gia đình Việt
08:00 18/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Biển Đông đón bão số 12, không khí lạnh tràn về miền Bắc
07:58 18/10/2025
Thời tiết
Tiết lộ 10 thói quen của những người sống thọ, bạn làm được mấy điều?
07:55 18/10/2025
Gia đình
BYD SEAL 5: Sedan cỡ C 'ăn xăng như ngửi' nhờ công nghệ DM-i Super Hybrid
07:00 18/10/2025
Lăn bánh 247
Bất ngờ danh tính sao nhập tịch sắp lên tuyển Việt Nam, không phải Đỗ Hoàng Hên
07:00 18/10/2025
Bóng đá Việt Nam