+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Máy đọc sách bảo vệ mắt người dùng thế nào?
(VTC News) -
Không chỉ mang lại sự tiện lợi và dễ dàng trong việc lưu trữ hàng ngàn cuốn sách, máy đọc sách còn được thiết kế nhằm bảo vệ sức khỏe đôi mắt của người dùng.
Minh Hoàn
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Thị trường 'review ảo': Khi 5 sao cũng có thể mua được
10:05 14/10/2025
Thị trường
Máy đọc sách bảo vệ mắt người dùng thế nào?
10:01 14/10/2025
VTC NEWS TV
Người lạ bế đứa trẻ giống hệt chồng đến cửa, vợ chết lặng khi xem kết quả ADN
10:00 14/10/2025
Tin tức
Các ‘ông lớn’ viễn thông bàn về mở rộng thương mại hóa 5G Open RAN
09:50 14/10/2025
Sản phẩm
U23 Việt Nam thua sát nút U23 Qatar
09:48 14/10/2025
Bóng đá Việt Nam
8 mãnh tướng mạnh nhất Tam Quốc chí: Bất ngờ với thứ hạng Quan Vũ, Trương Phi
09:45 14/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Công nghệ 14/10: SpaceX phóng thành công Starship lần 11
09:43 14/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Khám phá cách nước Úc dẫn đầu thế giới về điện mặt trời mái nhà
09:35 14/10/2025
Chuyển đổi xanh
6 loại thực phẩm vẫn có thể tiếp tục ăn dù đã hết hạn sử dụng
09:34 14/10/2025
Gia đình
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 15/10 và rạng sáng 16/10
09:31 14/10/2025
Cần biết
Xuất hiện vết nứt tại bãi thải mỏ sắt ở Thái Nguyên
09:26 14/10/2025
Tin nóng
ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới
09:19 14/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Báo giá Mặt bích BS của Asia Industry năm 2025
09:14 14/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tổng Giám đốc MB: Bản lĩnh lãnh đạo trong thời chuyển đổi
09:12 14/10/2025
Kinh tế
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
09:06 14/10/2025
Chính trị
Cơ hội sinh con khỏe mạnh cho gia đình khiếm thị
09:00 14/10/2025
Sức khỏe
IONIQ 3 lộ hình ảnh trên đường phố, một chi tiết khác với bản concept
08:44 14/10/2025
Xe điện
Bị trêu béo, nữ sinh 17 tuổi ép cân đến mức phải nhập viện điều trị tâm thần
08:06 14/10/2025
Tin tức
Lẩu 39.000 đồng, trà sữa 7.000 đồng rộ lên ở TP.HCM liệu có kéo được thực khách?
08:05 14/10/2025
Thị trường
Trực tiếp: Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
08:04 14/10/2025
VTC NEWS TV
Hoàng Thuỳ, Lê Hoàng Phương 'càn quét' sàn diễn thời trang ở Thượng Hải
08:00 14/10/2025
Thời trang
GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời
07:57 14/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 10/2025
07:52 14/10/2025
Thị trường
Hoa đu đủ đực ngâm mật ong có chữa được ung thư?
07:35 14/10/2025
Tư vấn
Mỹ và các nước ký 'Thỏa thuận Hòa bình Trump'
07:32 14/10/2025
Thời sự quốc tế
Ukraine cáo buộc Nga tập kích quy mô lớn vào Kharkiv bằng bom dẫn đường
07:28 14/10/2025
Thời sự quốc tế
Bóng ma xung đột vẫn rình rập quanh 'bình minh lịch sử của Trung Đông'
07:13 14/10/2025
Thời sự quốc tế
Xem trực tiếp Nepal vs Việt Nam, vòng loại Asian Cup 2027 trên kênh nào?
07:00 14/10/2025
Lịch bóng đá
Người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe giờ ra sao?
07:00 14/10/2025
Hoa hậu
Những cây phong thủy hợp với người tuổi Thân
07:00 14/10/2025
Gia đình