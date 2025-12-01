Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2025

Giúp người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Nội dung trên được đề cập tại Nghị định số 279/2025 của Chính phủ quy định về thành lập, nguồn tài chính hình thành, quản lý, hoạt động chi, sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 15/12).

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông hồi tháng 7/2024 ở Hà Nội.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Vốn điều lệ của Quỹ được ngân sách Trung ương hỗ trợ một lần 500 tỷ đồng. Nguồn tài chính hình thành Quỹ gồm: hỗ trợ, viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách; đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân; thu lãi từ tài khoản tiền gửi và tồn dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau.

Nghị định quy định 6 nội dung chi Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi cụ thể sẽ được Bộ trưởng Công an quyết định.

Các nội dung hỗ trợ khác được quy định như sau:

STT Nội dung chi Mức chi 1 Hỗ trợ cho nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế Không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/người bị thương 2 Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với các nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 81% Không quá 100 triệu đồng/ người bị thương/lần 3 Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu Không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc và không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc 4 Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí Không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/vụ việc; không quá 5 triệu đồng cho cá nhân/vụ việc 5 Hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ Không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/vụ việc 6 Hỗ trợ kinh phí giám định thương tật cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ; chi văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, vật tư văn phòng, chi cước phí bưu chính phục vụ cho các hoạt động của Quỹ Theo quy định của pháp luật hiện hành

Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu bắt con học quá sức

Cũng có hiệu lực thi hành từ 15/12, Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Ở các vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, Chính phủ quy định, người nào ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Người vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai khi người bị bạo lực gia đình có yêu cầu tại nhà riêng, nơi làm việc, địa điểm khác hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng.

Mức phạt sẽ tăng gấp đôi (lên 10-20 triệu đồng) với người có một trong những hành vi như: cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Nghị định cũng đưa ra quy định người nào không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; bỏ mặc, không quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, già yếu, cao tuổi; sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người nào cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ hoặc kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.

Cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 5-10 triệu đồng với người có hành vi ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau; giữa cha, mẹ và con. Trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyết định của tòa án.

Mức phạt 5-10 triệu đồng cũng được áp dụng với người có hành vi lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

4 hình thức xử lý với thí sinh vi phạm thi tuyển công chức

Thông tư số 22/2025 của Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức (có hiệu lực từ ngày 10/12) nêu rõ 4 hình thức xử lý đối với thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi, gồm: Khiển trách; cảnh cáo; đình chỉ thi; hủy kết quả thi.

Thông tư của Bộ Nội vụ nêu rõ nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12.

Thí sinh bị áp dụng hình thức khiển trách khi: không vào đúng vị trí quy định sau khi đã bị nhắc nhở lần đầu; trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở lần đầu nhưng không chấp hành hoặc vẫn tái phạm.

Thí sinh bị áp dụng hình thức cảnh cáo khi: đã bị xử lý bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; cho thí sinh khác chép bài hoặc chép bài của thí sinh khác; mang vào phòng thi các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi...

Thí sinh bị áp dụng hình thức đình chỉ thi khi: đã xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm; sử dụng trong phòng thi các loại giấy tờ không theo yêu cầu của bài thi, điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác, trừ trường hợp có quy định khác; gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị hủy kết quả bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo (nếu có).

Thí sinh bị áp dụng hình thức hủy kết quả thi khi: viết, vẽ những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi vào tờ giấy thi của mình hoặc của thí sinh khác; đánh tráo bài làm, làm hộ bài của thí sinh khác, để thí sinh khác làm hộ bài thi, thi hộ; đã bị đình chỉ thi.

Phạt tối đa 500 triệu đồng với vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước

Có hiệu lực từ ngày 25/12, Nghị định số 290/2025 của Chính phủ quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo đó, nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi hành nghề khoan nước dưới đất không có giấy phép.

Cụ thể: 10-20 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách đến 110 mm; 30-40 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 110 mm đến 250 mm; 40-60 triệu đồng đối với công trình có đường kính ống chống hoặc ống vách lớn hơn 250 mm.

Với các vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Nghị định quy định phạt 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước.

Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 30-250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt 100-250 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.