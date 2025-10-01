Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

(VTC News) -

Chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng

Nghị định số 232/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ ngày 10/10.

Theo đó, Nghị định 232/2025 bãi bỏ khoản 3 Điều 4 của Nghị định 24/2012 (Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng).

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng hoạt động sản xuất vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép. Việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục tiêu chuyển từ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sang cơ chế cấp phép hoạt động sản xuất vàng miếng.

Cũng theo Nghị định mới, từ ngày 10/10 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng nếu đáp ứng đủ các điều kiện liên quan hoạt động kinh doanh vàng.

Tương tự, ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện đặc thù và phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Mua, bán vàng từ 20 triệu đồng phải chuyển khoản

Nghị định số 232/2025 của Chính phủ cũng bổ sung quy định về thanh toán mua, bán vàng.

Cụ thể, từ ngày 10/10, việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định nêu trên để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Bỏ quy định đình chỉ học tập với học sinh

Quy định này được Bộ GD&ĐT ban hành tại Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức có hiệu lực từ 31/10. Thông tư mới này sẽ thay thế cho Thông tư 08 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông có từ năm 1988, cách đây gần 40 năm.

Hình thức kỷ luật việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.

Theo thông tư mới, học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng. Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; đánh nhau; gian lận thi cử; dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, không với mục đích học tập; sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật.

Tùy mức độ, các học sinh ở bậc Tiểu học bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi; học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.

Bên cạnh kỷ luật, Thông tư 19 đã bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Trong đó, các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ ngày 1/10, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có hiệu lực, mở ra nhiều cơ chế ưu đãi thuế đối với các cá nhân tham gia vào hoạt động khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, có thêm 3 khoản thu nhập sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Một là thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai là thu nhập từ quyền tác giả đối với kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khi kết quả này được thương mại hóa theo đúng quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Ba là thu nhập của các nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia, sáng lập viên khi tham gia dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Chính sách miễn thuế này nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi về tài chính, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF

Từ ngày 1/10, Nghị định số 207/2025 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có hiệu lực thi hành.

Quy định mới về IVF giúp phụ nữ độc thân được toàn quyền quyết định hành trình làm mẹ.

Theo đó, phụ nữ độc thân tại Việt Nam sẽ chính thức có quyền tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đông lạnh trứng nếu có nguyện vọng.

Quy định này đánh dấu bước tiến lớn trong quyền sinh sản của phụ nữ độc thân tại Việt Nam.

Trước đây, Nghị định 10/2015 quy định phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nay chỉ cần họ có nguyện vọng là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản này.