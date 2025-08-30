Chiến sĩ giao lưu, hát cùng người dân trước giờ tổng duyệt diễu binh A80

Trong bầu không khí hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, trước giờ tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, những chiến sĩ tham gia khối diễu binh cùng hòa giọng, giao lưu với người dân trên các tuyến phố trung tâm.
Tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội và dọc đường Tràng Tiền, hàng nghìn người dân thủ đô đã có mặt từ sớm, chờ đợi các đoàn quân đi qua.
Giữa không gian tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng, các chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề nở nụ cười thân thiện, tạo nên cầu nối gần gũi với bà con đang đứng hai bên đường.
Một nhóm chiến sĩ chủ động “bắt nhịp” cho đám đông, khơi lên những giai điệu quen thuộc như Nối vòng tay lớn, Như có Bác trong ngày đại thắng,...
Tiếng hát vang lên, hòa lẫn tiếng vỗ tay nhịp nhàng của người dân, khiến cả góc phố bừng sáng trong âm hưởng của niềm tự hào dân tộc.
Những bài ca cách mạng vốn quen thuộc nay được cất lên trong bối cảnh đặc biệt, như nối liền quá khứ gian khổ với hiện tại rạng ngời.
Trên gương mặt của cả chiến sĩ lẫn người dân đều ánh lên niềm vui chung – niềm vui của những con người cùng sống trong bầu không khí đoàn kết, hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra vào lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm ở Hà Nội.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, tiếp đó là đội hình máy bay không quân bay chào mừng trên bầu trời Hà Nội.
Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội. Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.