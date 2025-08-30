Chiến sĩ giao lưu, hát cùng người dân trước giờ tổng duyệt diễu binh A80

Tại Quảng trường Ba Đình, 43 khối diễu binh sẽ lần lượt đi qua lễ đài, gồm 26 khối quân đội, 17 khối công an, 4 khối quân đội nước ngoài, khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an. Khối diễu binh trên biển tại Khánh Hòa sẽ truyền hình ảnh về Hà Nội. Ngoài khối lực lượng vũ trang, chương trình còn có 13 khối diễu hành quần chúng và màn xếp hình xếp chữ quy mô lớn. Riêng lực lượng đứng làm nền tại lễ đài tăng lên 29 khối.