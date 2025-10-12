Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, máy xúc phá tường để dập lửa

(VTC News) -

Khoảng 21h ngày 12/10, người dân sinh sống quanh khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ một khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Theo nhân chứng, đám cháy xuất phát từ khu sản xuất đồ bảo hộ, sau đó lan nhanh khiến lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao, nhìn rõ từ xa. Nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc, tránh nguy cơ cháy lan sang khu dân cư liền kề.

Khu vực nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.T.)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khu vực quanh xưởng được phong tỏa để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho công tác cứu hỏa.

Do vật liệu trong xưởng thuộc loại dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Máy xúc được huy động tới để phá dỡ một phần tường, giúp lực lượng chức năng tiếp cận sâu bên trong khu vực cháy.

Đến khoảng 22h45, khói đen vẫn bốc cao trên khu vực nhà xưởng, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Toàn bộ khu vực đường Nguyễn Khoái bị bao phủ bởi mùi khét nồng nặc và lớp khói dày.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật thông tin vụ hoả hoạn.