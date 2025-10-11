Vụ cháy khiến 5 người chết: 'Nghe kêu cứu, tôi cầm xà beng phá cửa nhưng bất lực‘

(VTC News) -

Khoảng 5h ngày 11/10, khu ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội) náo loạn bởi tiếng hô hoán “cháy! cháy!”.

Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bốc dữ dội từ căn nhà bốn tầng nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 – nơi sinh sống của gia đình vợ chồng ông N.Đ.L (SN 1952) và bà H.T.H (SN 1956).

Ông Minh, sống cách hiện trường khoảng 20 mét, vẫn ám ảnh khoảnh khắc cố gắng cứu các nạn nhân nhưng bất lực trước ngọn lửa quá lớn.

"Nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra, tôi và mấy người hàng xóm vội cầm xà beng chạy tới. Cửa khóa trái, khói đặc quánh. Chúng tôi đập cửa, phun bình chữa cháy mini nhưng bất lực vì lửa quá to”, ông Minh nhớ lại.

Lực lượng chức năng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Theo chia sẻ của ông Minh, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích chỉ khoảng 25 m² và nằm trong ngõ sâu hơn 300 m, khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

“Khi người dân phá được hai lớp cửa sắt, khói đen và hơi nóng phun ra dữ dội, không ai dám tiến gần”, ông Minh nhớ lại.

Khoảng 10 phút sau, dù người dân đã dùng hàng chục bình chữa cháy mini và cả vòi nước từ chung cư bên cạnh, ngọn lửa vẫn bùng dữ dội, như muốn nuốt trọn căn nhà.

Ông Minh đau xót khi biết tin gia đình hàng xóm xảy ra vụ hoả hoạn thương tâm.

Theo nhân chứng, tầng một của ngôi nhà chứa một xe điện, hai xe máy xăng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt.

Khi ngọn lửa lan tới, những tiếng nổ lớn vang lên, khói đen cuồn cuộn khiến việc cứu người gần như bất khả thi.

“Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn, nghe tiếng kêu cứu yếu dần rồi im bặt. Thật sự đau xót”, một người dân sinh sống trong ngõ 180 Kim Hoa nghẹn giọng.

Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: CACC)

Người dân sống gần hiện trường cho biết, khi ngọn lửa bùng lên, khói đen đặc cuồn cuộn tỏa ra kèm mùi khét nồng nặc, đứng bên ngoài cũng khó thở.

“Giá như nhà có lối thoát hiểm, có lẽ họ đã kịp chạy ra. Cảnh tượng ấy ám ảnh quá, chắc cả đời tôi không quên được,” một người hàng xóm nghẹn giọng.

Trước đó, vụ cháy tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa đã khiến 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã điều động bốn xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng tổ chức các mũi tấn công, dùng bình thở chuyên dụng để tiếp cận bên trong.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ sâu. (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế lúc hơn 6h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân trong cùng một gia đình đã tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm hai vợ chồng trung niên, con trai, con dâu và cháu nội 6 tuổi. Thi thể được bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.