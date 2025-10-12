Bắt giữ kẻ 2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy nhiều ngôi nhà ở Hà Nội

(VTC News) -

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP bắt khẩn cấp Hoàng Công Sơn (SN 1970, trú phường Láng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, sau khi người này hai lần đốt rác trên tầng thượng khiến cháy lan sang nhiều hộ dân tại phố Đê La Thành.

Theo điều tra, trưa 10/10, Sơn dọn dẹp nhà, gom các vật liệu dễ cháy như gỗ vụn, lá khô mang lên tầng 5 để đốt. Lửa bén nhanh, khói bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng hốt.

Lực lượng Công an phường Láng cùng Đội PCCC&CNCH khu vực 10, Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy trước khi lan rộng.

Hoàng Công Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau sự việc, Sơn bị yêu cầu dừng ngay việc đốt rác, thu gom rác đúng quy định để đảm bảo an toàn phòng cháy. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, người đàn ông này tiếp tục gom rác mang lên mái nhà châm lửa. Khi than còn đỏ rực, Sơn bỏ xuống tắm và nấu cơm.

Đến hơn 21h cùng ngày, ngọn lửa bùng lớn, cháy lan sang các mái nhà liền kề, khiến nhiều người dân trong ngõ sâu Đê La Thành phải hô hoán, sơ tán khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH khu vực 10 huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được khống chế sau gần một giờ, song gây thiệt hại tài sản của hai hộ dân, khiến khu phố náo loạn.

Hiện trường vụ cháy tại phố Đê La Thành ngày 10/10.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Công Sơn khai nhận thức rõ hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh, đồng thời thừa nhận hành vi đốt rác đã gây thiệt hại tài sản cho 2 hộ dân và làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Vụ việc khiến khu vực bị phong tỏa nhiều giờ, gây đình trệ sinh hoạt của người dân.