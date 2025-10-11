Hiện trường vụ cháy khiến 5 người chết thương tâm ở Hà Nội

Sáng 11/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội), khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong.
Ngôi nhà gặp nạn có diện tích khoảng 25m², cao 4 tầng và một tum, nằm sâu trong ngõ nhỏ chỉ đủ một xe máy tránh nhau.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai các mũi tấn công, sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận bên trong.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng cùng ngày, ngôi nhà xảy ra hoả hoạn được quây kín bằng khung sắt, cửa tầng một khóa trái, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Nhân chứng sống gần hiện trường kể, khoảng 5h ngày 11/10, người dân nghe tiếng nổ nhỏ, sau đó ngọn lửa bốc dữ dội từ tầng một, nơi để nhiều vật dụng và xe máy của gia đình.
“Chúng tôi chỉ kịp cầm bình cứu hỏa mini, xịt được vài lần thì khói đen tràn ra. Ai cũng cố gắng phá cửa nhưng bất lực”, một người dân nói, giọng nghẹn lại.
Đám cháy được khống chế lúc hơn 6h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 5 nạn nhân trong cùng một gia đình đã tử vong.
Các nạn nhân được xác định gồm hai vợ chồng trung niên, con trai, con dâu và cháu nội 6 tuổi. Thi thể được bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.