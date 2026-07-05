Cầu thủ Morocco đá 1 giây chưa kịp làm gì bị thổi phạt vì lỗi không ai để ý

(VTC News) -

Đêm 5/7 (theo giờ Việt Nam), trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Canada và Morocco chứng kiến tình huống hy hữu xảy ra. Ngay khi cầu thủ Canada vừa thực hiện nhịp giao bóng sau tiếng còi khai cuộc, trọng tài chính Michael Oliver buộc phải dừng trận đấu sau đúng 1 giây. Ông thổi phạt cầu thủ Morocco là Azzedine Ounahi vì một lỗi không thường thấy trong các trận đấu chuyên nghiệp.

Lý do vị vua áo đen người Anh ra quyết định này là cầu thủ Morocco đã phạm luật trong lúc đối thủ giao bóng. Theo hình ảnh được ghi lại, tiền vệ trung tâm Ounahi của Morocco đứng trong vòng tròn giữa sân khi trọng tài chưa thổi còi bắt đầu trận đấu, tức bóng chưa vào cuộc. Đội tuyển Canada phải thực hiện lại tình huống giao bóng.

Ounahi (áo trắng) phạm luật ngay khi trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)

Theo điều 8, Bộ luật bóng đá do Hội đồng bóng đá Quốc tế (IFAB), tất cả các cầu thủ (trừ người thực hiện tình huống giao bóng) phải đứng ở phần sân của đội tương ứng. Đối thủ của đội giao bóng phải đứng cách ít nhất 9,15 mét so với điểm giao bóng (không được bước vào bên trong vòng tròn giữa sân) cho đến khi bóng được đưa vào cuộc.

Dù đây là tình huống bắt lỗi có phần tỉ mỉ quá mức của trọng tài Michael Oliver nhưng ông đã làm đúng luật quy định.

Diễn biến trận đấu với đội tuyển Canada cũng trắc trở y như cách họ thực hiện tình huống giao bóng đầu tiên của hiệp 1. Canada chơi rất hay trong khoảng nửa đầu hiệp một trước khi rơi vào trạng thái bế tắc ở phần còn lại của trận đấu.

Phút 50, Morocco có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Người ghi bàn không ai khác chính là Ounahi. Tiền vệ của câu lạc bộ Girona tung cú sút một chạm đẳng cấp sau đường chuyền của Archaf Hakimi. Cuối hiệp 2, anh lại lập công và vẫn là pha dứt điểm đầy thuyết phục. Ounahi phạm lỗi ở giây thứ nhất nhưng lại có cú đúp bàn thắng trong trận đấu đặc biệt quan trọng.

Trong quãng thời gian bù giờ, đội tuyển Morocco có thêm bàn thắng của Rahimi, qua đó giành chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Canada. Đại diện châu Phi trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết FIFA World Cup 2026.