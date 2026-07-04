Trực tiếp bóng đá Canada vs Morocco 0h ngày 5/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Canada và Morocco bắt đầu lúc 0h ngày 5/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Canada vs Morocco mới nhất tại đây.
Canada gặp Morocco ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại NRG Stadium, Houston, Texas, Mỹ. Đây là cặp đấu giữa chủ nhà Canada và đội từng vào bán kết World Cup 2022. Đội thắng cặp Canada vs Morocco gặp Pháp hoặc Paraguay ở tứ kết.
Opta đánh giá Morocco có 51,8% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Canada là 21,7%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 26,5%.
Canada đứng nhì bảng B, sau đó vượt qua Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16. Stephen Eustaquio ghi bàn ở phút bù giờ, đưa đội chủ nhà lần đầu thắng một trận loại trực tiếp tại World Cup. Morocco xếp nhì bảng C sau Brazil. Đội bóng Bắc Phi vượt qua Hà Lan ở vòng 1/16 bằng loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.
Canada chưa từng thắng Morocco ở cấp đội tuyển nam. Hai đội từng gặp nhau 4 lần, Canada hòa 1 và thua 3.
Morocco từng thắng Canada 2-1 ở vòng bảng World Cup 2022. Đội bóng Bắc Phi cũng toàn thắng 2 trận World Cup trước các đại diện CONCACAF, trước Haiti và Canada.
Thống kê trận Canada vs Morocco đáng chú ý
Canada chưa từng thắng Morocco ở cấp đội tuyển quốc gia (hòa 1, thua 3).
Morocco mới phải nhận trung bình 8,3 cú sút và 0,8 bàn thua kỳ vọng mỗi trận tại World Cup 2026.
Canada thắng trận knock-out World Cup đầu tiên trong lịch sử khi vượt qua Nam Phi 1-0.
Ismael Saibari ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng của Morocco.
Trận Canada vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Canada vs Morocco trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Canada vs Morocco trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Canada vs Morocco đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.