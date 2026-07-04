Đội hình dự kiến Canada vs Morocco: Davies chờ suất đá chính

(VTC News) -

Trận Canada vs Morocco thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 5/7 trên sân vận động NRG ở Houston (Texas, Mỹ). Khả năng đá chính của Alphonso Davies có thể quyết định tới sức cạnh tranh của đội chủ nhà Canada trước đối thủ mạnh hơn là Morocco. Các mô hình phân tích dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng của Morocco cao hơn Canada.

Đội tuyển Canada vẫn xoay quanh bài toán tốc độ và cường độ pressing, trong đó vai trò của Davies rất quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong khi đó, Morocco có bộ khung ổn định hơn và nhiều khả năng tiếp tục sử dụng đội hình từng giúp họ vượt qua Hà Lan ở vòng trước.

Lực lượng Canada vs Morocco

Canada không có thêm ca chấn thương mới đáng kể ngoài trường hợp Ismael Kone vắng mặt dài hạn. Alphonso Davies đã trở lại thi đấu khi vào sân từ ghế dự bị trước Nam Phi, nhưng khả năng đá chính vẫn chưa chắc chắn. Nếu Jesse Marsch thận trọng, Richie Laryea có thể tiếp tục đá hậu vệ trái, còn Davies được sử dụng như phương án tăng tốc ở hiệp 2.

Sự trở lại của Alphonso Davies có ý nghĩa lớn với Canada. (Ảnh: Reuters)

Hai vị trí còn bỏ ngỏ của Canada nằm ở hành lang trái và hàng công. Liam Millar có ưu thế về sự cân bằng, trong khi Jacob Shaffelburg tạo ra lựa chọn trực diện hơn. Trên tuyến đầu, Jonathan David gần như chắc suất. Người đá cặp với anh có thể là Tani Oluwaseyi, cầu thủ mang lại khả năng di chuyển rộng, hoặc Cyle Larin nếu Canada muốn tăng sức mạnh tranh chấp.

Morocco có tình hình nhân sự sáng sủa hơn. Chadi Riad từng phải rời sân ở trận gặp Hà Lan nhưng đã trở lại tập luyện và được kỳ vọng kịp đá chính. Redouane Halhal và Marwane Saadane là các phương án dự phòng nếu trung vệ này không đạt thể trạng tốt nhất. Trên hàng công, Ismael Saibari nhiều khả năng vẫn được sử dụng ở vai trò cao nhất, với Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và Bilal El Khannouss hỗ trợ phía sau.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco

Canada: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Morocco: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Canada vs Morocco được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 22h30 ngày 4/7 giờ Việt Nam.

Saibari là nhân tố chủ lực trên hàng công của Morocco. (Ảnh: Reuters)

Nhận định Canada vs Morocco

Dự đoán Canada - Morocco: Đội nào thắng?

Nếu ra sân với đội hình dự kiến, Canada nhiều khả năng giữ cấu trúc 4-4-2 quen thuộc. Marsch cần cặp tiền vệ Saliba - Eustaquio hoạt động với cường độ cao để hạn chế khả năng Morocco đưa bóng vào giữa sân. Vấn đề của Canada là khi chỉ có hai tiền vệ trung tâm, họ có thể gặp bất lợi trước bộ ba El Aynaoui, Bouaddi và Ounahi.

Điểm nóng của trận đấu nằm ở hai biên. Canada trông chờ Tajon Buchanan và Millar kéo giãn đội hình Morocco, đồng thời hỗ trợ Johnston và Laryea khi không có bóng. Nếu Davies đá chính hoặc vào sân sớm, cánh trái của Canada sẽ có thêm tốc độ, nhưng đội chủ nhà cũng phải tính đến khoảng trống phía sau lưng anh.

Morocco có bộ khung ổn định hơn. Hakimi và Mazraoui giúp đội bóng này mở biên tốt, trong khi Diaz được trao nhiều tự do để di chuyển giữa các tuyến. Saibari không phải mẫu trung phong cố định, vì vậy hàng thủ Canada cần theo kèm theo khu vực thay vì chỉ tập trung vào một điểm nhận bóng. Nếu Morocco kiểm soát được trung lộ, Canada sẽ phải lùi sâu hơn so với ý định ban đầu.

Link xem trực tiếp Canada vs Morocco

Trận Canada vs Morocco được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp Canada vs Morocco trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Để xem trực tiếp Canada vs Morocco trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.

Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục ”Sự kiện trực tiếp“, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Colombia vs Ghana đang diễn ra.

Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục ”Sự kiện trực tiếp“ hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.