Cao điểm Tết Bính Ngọ, nhiều chặng bay đạt tỷ lệ đặt chỗ 80–100%

(VTC News) -

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 23/1 (5/12), thị trường vận tải hàng không nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao, đồng thời tiếp tục thể hiện rõ đặc điểm “lệch đầu” như các năm trước.

Trong giai đoạn trước Tết, đặc biệt từ ngày 23 đến 28 tháng Chạp, nhu cầu đi lại tập trung mạnh trên các đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

“Tỷ lệ đặt chỗ trên nhiều đường bay đã đạt trên 80%, trong đó hàng loạt đường bay ghi nhận mức 90–100%, thậm chí kín tải vào các ngày cao điểm như TP. HCM – Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ các địa phương về TP. HCM trong giai đoạn này ở mức thấp, nhiều chuyến bay có tỷ lệ đặt chỗ dưới 35%, thậm chí phải khai thác chuyến bay ferry nhằm bảo đảm vị trí tàu bay cho cao điểm sau Tết”, Cục Hàng không nhận định.

Trong giai đoạn trước Tết, trên các đường bay từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung và miền Nam, tỷ lệ đặt chỗ nhìn chung vẫn ở mức thấp. Nhiều chặng như Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Cần Thơ… mới đạt mức lấp đầy trung bình 30–60%. Riêng chặng Hà Nội – Đồng Hới ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ cao, đạt 88–100% trong ba ngày cao điểm 12–15/2/2026.

Sau Tết Nguyên đán, đặc biệt từ mùng 3 đến mùng 6 Tết (21–25/2/2026), nhu cầu đi lại đảo chiều rõ rệt khi tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TP.HCM tăng mạnh, phổ biến ở mức 80–100%. Nhiều chặng như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng về TP.HCM gần như kín chỗ.

Trong khi đó, trên đường bay trục TP.HCM – Hà Nội, tình hình đặt chỗ nhìn chung vẫn còn dư địa, chỉ tăng cao cục bộ vào một số ngày sát và sau Tết. Cụ thể, chặng TP.HCM–Hà Nội trong các ngày 12–13/2/2026 đạt khoảng 85–88%, còn chiều Hà Nội – TP.HCM các ngày 21–23/2/2026 đạt 80–96%.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, số liệu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay. Đặc điểm “lệch đầu” gây áp lực lớn lên công tác điều hành, bố trí đội tàu bay và khai thác chuyến bay, làm phát sinh nhiều chuyến bay ferry, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các hãng hàng không.

Cũng theo Cục Hàng không, dù tổng năng lực cung ứng được duy trì ở mức cao, việc tăng tải cục bộ trên các đường bay “nóng” trong một số ngày cao điểm vẫn gặp nhiều thách thức do hạn chế về đội tàu bay và điều kiện khai thác.

“Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không để có thể tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm hoạt động vận tải hàng không an toàn, thông suốt và hiệu quả trong giai đoạn cao điểm Tết”, Cục hàng không nêu quan điểm.

Tăng cường các chuyến bay đêm

Trước tình hình khán hiếm vé như hiện nay, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 1/2 đến 3/3/2026, Vietnam Airlines dự kiến khai thác hơn 1.300 chuyến bay đêm, cung ứng gần 300.000 ghế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

So với mùa Tết trước, số chuyến bay đêm trong Tết 2026 tăng 3% và chiếm khoảng 16,6% trên tổng số chuyến bay mà Hãng khai thác, đánh dấu nỗ lực tích cực của Vietnam Airlines trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp lễ lớn nhất năm.

“Các chuyến bay đêm có giờ khởi hành sau 21h00 tối và trước 05h00 sáng hôm sau, tập trung vào các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Hải Phòng/Vinh/Thọ Xuân, TP.HCM - Huế/Cam Ranh (phát sinh trong cao điểm Tết) và đường bay TP.HCM - Buôn Ma Thuột (bổ sung trong cao điểm Tết). Hãng sẽ sử dụng các loại máy bay Airbus A321, Airbus A320neo đối với hầu hết các chặng bay này. Riêng đường bay TP.HCM - Hà Nội, Hãng sử dụng thêm các loại máy bay thân rộng, hiện đại Airbus A350 và Boeing 787”, ông Nguyễn Quang Trung nói.

Trong giai đoạn cao điểm, tần suất khai thác trên mỗi đường bay dự kiến tăng trung bình 1–2 cặp chuyến/ngày so với thường lệ, góp phần mở rộng lựa chọn hành trình cho hành khách và giảm áp lực vào các khung giờ ban ngày.

Việc tăng cường bay đêm của Vietnam Airlines được triển khai trong bối cảnh toàn ngành hàng không Việt Nam tối ưu phương án khai thác dịp Tết. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức khai thác bay đêm tại 6 cảng hàng không, áp dụng từ ngày 1/2/2026 đến hết 1/3/2026.

Cụ thể, các cảng hàng không được điều chỉnh kéo dài khung giờ khai thác gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa nhằm tạo điều kiện tăng thêm năng lực phục vụ chuyến bay ban đêm, bảo đảm yêu cầu khai thác an toàn, hiệu quả trong giai đoạn cao điểm.

“Việc tăng cường khai thác bay đêm là một trong những giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu hành khách trong giai đoạn cao điểm, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống trong điều kiện hạ tầng và slot tại một số cảng hàng không trọng điểm bị giới hạn. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines chủ động tăng chuyến bay đêm trên các đường bay trọng điểm, bảo đảm hành trình dịp Tết thuận tiện, an toàn và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026”, ông Trung cho biết.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, Vietnam Airlines đã mở bán vé sớm, cung ứng hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ 2/2 đến 3/3/2026, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Song song với việc mở bán vé, hãng tiếp tục bổ sung tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, tăng thêm 60.000 chỗ với gần 300 chuyến bay, tập trung từ ngày 9/2 đến 3/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng âm lịch). Các đường bay được tăng tải chủ yếu từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Đồng thời, Vietnam Airlines khai trương mới 4 đường bay xuất phát từ Hải Phòng gồm Hải Phòng - Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng và giảm áp lực lên các đường bay trục trong dịp Tết.

Trong khi đó, hãng hàng không Vietjet cho biết, đã triển khai mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 2/2 đến 3/3 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trước đó, Vietjet cũng tăng khoảng 380 chuyến, tương đương 78.000 chỗ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Như vậy, tính đến thời điểm ngày 24/1, hãng hàng không Vietjet đã tăng thêm 2.180 chuyến bay, tương ứng với gần 500.000 chỗ ngồi phụ vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại diện của hãng Vietjet cho biết, việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp Việt Nam cũng như quốc tế.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP.HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm.